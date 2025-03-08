Гигантские кошки или милый кошмар? Почему мейн-куны — испытание для владельцев

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мейн-куны покорили соцсети: фото этих гигантов с роскошными хвостами и мордами "а-ля рысь" вызывают восторг. Но за эффектной внешностью скрываются нюансы, о которых редко говорят даже владельцы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Ветеринар Джек Айербе признаётся: "Если бы люди знали, на что подписываются, спрос на породу упал бы на 90%".

Размер, который никто не ожидает

Мейн-кун — это не кот, а пушистый дог. Взрослый самец весит 10-12 кг, сравнимо с пятилетним ребёнком. Прыжок этого гиганта с полки превращает вазу в осколки, а для переноски придётся покупать чемодан.

Генетические "бомбы" в ДНК

Проблемы со здоровьем у этих кошек тоже "по-крупному":

Гипертрофическая кардиомиопатия - сердце размером с кулак может остановиться в любой момент.

- сердце размером с кулак может остановиться в любой момент. Спинально-мышечная атрофия - мышцы ослабевают, превращая питомца в беспомощное существо.

Лечение мейн-куна — это не просто расходы, а настоящие баснословные суммы.

Они не мяукают, а кричат

Мейн-куны умеют издавать звуки, которые сложно назвать привычным "мяу":

Утром — требовательная трель "дай еды".

— требовательная трель "дай еды". Днём — настойчивый рёв "почеши за ухом".

— настойчивый рёв "почеши за ухом". Ночью — ультразвуковой зов "поиграй со мной".

А если оставить его одного дольше чем на час — жди беды: разорванный диван, снесённые шторы или "художественная" лужа на ковре.

Метить всё равно будут

Кастрация не спасает. Мейн-куны продолжают метить территорию, просто запах становится слабее.

Шерсть. Везде

Чашка кофе, носки, документы и даже ухо — шерсть будет в каждом уголке дома. Если не вычёсывать питомца ежедневно, он быстро превратится в бездомного йети.

Они любят воду, но вам это не понравится

Эти кошки не боятся ванны — наоборот, они могут запрыгнуть в душ вместе с вами, а потом отряхнуться прямо на белый ковёр.

Слишком умные для вашей нервной системы

Мейн-куны — это не просто умные кошки, а настоящие гении хаоса. Они умеют:

Открывать холодильник, чтобы стащить колбасу.

Включать воду в раковине ради развлечения.

Выбрасывать ваш телефон в унитаз, если он отвлекает от их величества.

Вы готовы жить с питомцем, который умнее вашего племянника-дошкольника?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

