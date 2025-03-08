Гигантские кошки или милый кошмар? Почему мейн-куны — испытание для владельцев

Мейн-куны покорили соцсети: фото этих гигантов с роскошными хвостами и мордами "а-ля рысь" вызывают восторг. Но за эффектной внешностью скрываются нюансы, о которых редко говорят даже владельцы.
Ветеринар Джек Айербе признаётся: "Если бы люди знали, на что подписываются, спрос на породу упал бы на 90%".
Мейн-кун — это не кот, а пушистый дог. Взрослый самец весит 10-12 кг, сравнимо с пятилетним ребёнком. Прыжок этого гиганта с полки превращает вазу в осколки, а для переноски придётся покупать чемодан.
Проблемы со здоровьем у этих кошек тоже "по-крупному":
Лечение мейн-куна — это не просто расходы, а настоящие баснословные суммы.
Мейн-куны умеют издавать звуки, которые сложно назвать привычным "мяу":
А если оставить его одного дольше чем на час — жди беды: разорванный диван, снесённые шторы или "художественная" лужа на ковре.
Кастрация не спасает. Мейн-куны продолжают метить территорию, просто запах становится слабее.
Чашка кофе, носки, документы и даже ухо — шерсть будет в каждом уголке дома. Если не вычёсывать питомца ежедневно, он быстро превратится в бездомного йети.
Эти кошки не боятся ванны — наоборот, они могут запрыгнуть в душ вместе с вами, а потом отряхнуться прямо на белый ковёр.
Мейн-куны — это не просто умные кошки, а настоящие гении хаоса. Они умеют:
Вы готовы жить с питомцем, который умнее вашего племянника-дошкольника?
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.