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Океанский единорог и его секрет — новое представление о нарвалах

2:21
Зоосфера

Нарвал — одно из самых загадочных созданий океана. Его длинный спиральный бивень окутан легендами и догадками. Недавнее исследование, проведённое с помощью дронов, позволило учёным зафиксировать уникальное поведение этих китообразных. Как оказалось, их бивень не просто украшение — у него множество функций.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Что известно о нарвалах

Эти арктические киты достигают 4-5 метров в длину и могут весить до 1,5 тонн. Бивень — это не что иное, как удлинённый зуб, который может вырастать до трёх метров. В редких случаях он встречается и у самок, но у самцов бывает даже два бивня — при этом левый всегда длиннее.

Несмотря на все исследования, образ жизни нарвалов остаётся во многом загадочным. До сих пор неизвестно, как они воспитывают потомство и какую роль в этом процессе играют самцы. Но самые большие вопросы вызывает именно их бивень.

Уникальные кадры: что делают нарвалы со своим бивнем

Видео, снятое с дронов, позволило зафиксировать 17 видов поведения нарвалов, многие из которых раньше не наблюдались. Среди самых интересных открытий:

  • Охота с бивнем. Нарвалы используют его для оглушения рыбы — они резко ударяют добычу, а затем заглатывают.
  • Оценка окружающей среды. Есть теория, что бивень помогает определять температуру воды и уровень соли, что может быть полезно для навигации и охоты.
  • Социальное взаимодействие. Нарвалы могут прикасаться бивнями друг к другу, словно общаясь на своём языке.
  • Игры и исследования. Некоторые нарвалы касаются добычи бивнем, но не едят её, что позволяет предположить, что это может быть часть обучающего процесса или игры.

Разгадана ли тайна нарвала

Хотя исследование дало множество новых данных, полное назначение бивня нарвала до сих пор остаётся загадкой. Возможно, он выполняет сразу несколько функций — от охоты до социальной коммуникации. В любом случае, эти редкие кадры с дрона подарили учёным и миру новые удивительные факты о "единороге океана".

Уточнения

Нарвал (лат. Monodon monoceros), также морской единорог — млекопитающее семейства нарваловых, единственный вид рода нарвалы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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