Океанский единорог и его секрет — новое представление о нарвалах

Нарвал — одно из самых загадочных созданий океана. Его длинный спиральный бивень окутан легендами и догадками. Недавнее исследование, проведённое с помощью дронов, позволило учёным зафиксировать уникальное поведение этих китообразных. Как оказалось, их бивень не просто украшение — у него множество функций.
Эти арктические киты достигают 4-5 метров в длину и могут весить до 1,5 тонн. Бивень — это не что иное, как удлинённый зуб, который может вырастать до трёх метров. В редких случаях он встречается и у самок, но у самцов бывает даже два бивня — при этом левый всегда длиннее.
Несмотря на все исследования, образ жизни нарвалов остаётся во многом загадочным. До сих пор неизвестно, как они воспитывают потомство и какую роль в этом процессе играют самцы. Но самые большие вопросы вызывает именно их бивень.
Видео, снятое с дронов, позволило зафиксировать 17 видов поведения нарвалов, многие из которых раньше не наблюдались. Среди самых интересных открытий:
Хотя исследование дало множество новых данных, полное назначение бивня нарвала до сих пор остаётся загадкой. Возможно, он выполняет сразу несколько функций — от охоты до социальной коммуникации. В любом случае, эти редкие кадры с дрона подарили учёным и миру новые удивительные факты о "единороге океана".
Нарвал (лат. Monodon monoceros), также морской единорог — млекопитающее семейства нарваловых, единственный вид рода нарвалы.
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