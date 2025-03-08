Когти, которые могут убить: чем опасны кошачьи царапины

Кошки — милые и пушистые, но их когти и зубы могут представлять серьезную опасность для человека. Врачи предупреждают: даже небольшая царапина может стать причиной инфекции, а в некоторых случаях привести к опасным последствиям.
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Толстый кот
Какие болезни передаются через царапины
Бартонеллез (болезнь кошачьих царапин) — бактерия, которая может вызвать воспаление лимфоузлов, слабость и лихорадку.
Бешенство — смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы, особенно от бездомных животных.
Что делать, если вас оцарапала кошка
Сразу промыть рану с мылом и обработать антисептиком.
Если укусила незнакомая кошка или у домашнего питомца появилась агрессия, срочно обратиться к врачу.
При глубокой ране может потребоваться антибактериальная терапия.
Важно помнить: даже здоровая кошка может случайно заразить человека, если иммунитет ослаблен. Поэтому лучше не играть с питомцами голыми руками и избегать укусов.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".