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Когти, которые могут убить: чем опасны кошачьи царапины

Зоосфера

Кошки — милые и пушистые, но их когти и зубы могут представлять серьезную опасность для человека. Врачи предупреждают: даже небольшая царапина может стать причиной инфекции, а в некоторых случаях привести к опасным последствиям.

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстый кот

Какие болезни передаются через царапины

  1. Бартонеллез (болезнь кошачьих царапин) — бактерия, которая может вызвать воспаление лимфоузлов, слабость и лихорадку.
  2. Бешенство — смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы, особенно от бездомных животных.

Что делать, если вас оцарапала кошка

  • Сразу промыть рану с мылом и обработать антисептиком.
  • Если укусила незнакомая кошка или у домашнего питомца появилась агрессия, срочно обратиться к врачу.
  • При глубокой ране может потребоваться антибактериальная терапия.

Важно помнить: даже здоровая кошка может случайно заразить человека, если иммунитет ослаблен. Поэтому лучше не играть с питомцами голыми руками и избегать укусов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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