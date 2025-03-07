Галапагосский пастушок вернулся: птица, которую считали вымершей, вернулась в природу

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Галапагосский пастушок, который исчез с острова Флореана после 1835 года, был снова замечен в дикой природе. Долгие годы его считали вымершим видом, но недавние наблюдения доказывают обратное.

Фото: Wikimedia Commons by Cargoking, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ остров Грейт-Бласкет

Как птица "воскресла"

Охранная программа — на острове началась масштабная работа по удалению инвазивных видов, таких как крысы и дикие кошки.

— на острове началась масштабная работа по удалению инвазивных видов, таких как крысы и дикие кошки. Исчезновение хищников — позволило пастушкам вновь занять свою естественную среду обитания.

— позволило пастушкам вновь занять свою естественную среду обитания. Подтверждение учёных — птицы были зафиксированы в трёх местах, с помощью визуального наблюдения и акустических записей.

Уточнения

Гала́пагос - группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана, состоящая из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал и намывных территорий.

