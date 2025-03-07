Галапагосский пастушок вернулся: птица, которую считали вымершей, вернулась в природу
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Галапагосский пастушок, который исчез с острова Флореана после 1835 года, был снова замечен в дикой природе. Долгие годы его считали вымершим видом, но недавние наблюдения доказывают обратное.
Фото: Wikimedia Commons by Cargoking, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
остров Грейт-Бласкет
Как птица "воскресла"
- Охранная программа — на острове началась масштабная работа по удалению инвазивных видов, таких как крысы и дикие кошки.
- Исчезновение хищников — позволило пастушкам вновь занять свою естественную среду обитания.
- Подтверждение учёных — птицы были зафиксированы в трёх местах, с помощью визуального наблюдения и акустических записей.
Уточнения
Гала́пагос - группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана, состоящая из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал и намывных территорий.
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Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.