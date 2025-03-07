Человечеству понадобилось 11 000 лет, чтобы выбрать, кого одомашнить — почему некоторые так и остались дикими

Люди начали одомашнивать животных примерно 11 000 лет назад, но лишь немногие виды смогли адаптироваться к жизни рядом с человеком. Эволюционный физиолог Джаред Даймонд выделяет шесть критериев, определяющих, какие животные могут стать домашними:
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Злой кот
Неприхотливость в питании — животное должно есть пищу, доступную человеку.
Быстрое взросление — чем дольше животное растёт, тем сложнее его содержать.
Способность к размножению в неволе — если вид не размножается в неволе, его нельзя массово разводить.
Спокойный характер — агрессивные виды, такие как зебры и буйволы, не поддаются одомашниванию.
Отсутствие паники — животное не должно убегать при малейшей угрозе.
Социальная иерархия — животные, которые следуют вожаку, легче поддаются обучению.
Каких животных люди не смогли одомашнить
Зебры — агрессивны и пугливы.
Гепарды — не размножаются в неволе.
Лоси — не поддаются дрессировке и не терпят рядом людей.
Панды — слишком специфичная диета и низкая плодовитость.
Африканские буйволы — крайне опасны, даже в неволе.
Уточнения
Одома́шнивание - процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.