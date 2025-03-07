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Человечеству понадобилось 11 000 лет, чтобы выбрать, кого одомашнить — почему некоторые так и остались дикими

1:19
Зоосфера

Люди начали одомашнивать животных примерно 11 000 лет назад, но лишь немногие виды смогли адаптироваться к жизни рядом с человеком. Эволюционный физиолог Джаред Даймонд выделяет шесть критериев, определяющих, какие животные могут стать домашними:

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот
  • Неприхотливость в питании — животное должно есть пищу, доступную человеку.
  • Быстрое взросление — чем дольше животное растёт, тем сложнее его содержать.
  • Способность к размножению в неволе — если вид не размножается в неволе, его нельзя массово разводить.
  • Спокойный характер — агрессивные виды, такие как зебры и буйволы, не поддаются одомашниванию.
  • Отсутствие паники — животное не должно убегать при малейшей угрозе.
  • Социальная иерархия — животные, которые следуют вожаку, легче поддаются обучению.

Каких животных люди не смогли одомашнить

  • Зебры — агрессивны и пугливы.
  • Гепарды — не размножаются в неволе.
  • Лоси — не поддаются дрессировке и не терпят рядом людей.
  • Панды — слишком специфичная диета и низкая плодовитость.
  • Африканские буйволы — крайне опасны, даже в неволе.

Уточнения

Одома́шнивание - процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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