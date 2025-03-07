Человечеству понадобилось 11 000 лет, чтобы выбрать, кого одомашнить — почему некоторые так и остались дикими

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди начали одомашнивать животных примерно 11 000 лет назад, но лишь немногие виды смогли адаптироваться к жизни рядом с человеком. Эволюционный физиолог Джаред Даймонд выделяет шесть критериев, определяющих, какие животные могут стать домашними:

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Неприхотливость в питании — животное должно есть пищу, доступную человеку.

— животное должно есть пищу, доступную человеку. Быстрое взросление — чем дольше животное растёт, тем сложнее его содержать.

— чем дольше животное растёт, тем сложнее его содержать. Способность к размножению в неволе — если вид не размножается в неволе, его нельзя массово разводить.

— если вид не размножается в неволе, его нельзя массово разводить. Спокойный характер — агрессивные виды, такие как зебры и буйволы, не поддаются одомашниванию.

— агрессивные виды, такие как зебры и буйволы, не поддаются одомашниванию. Отсутствие паники — животное не должно убегать при малейшей угрозе.

— животное не должно убегать при малейшей угрозе. Социальная иерархия — животные, которые следуют вожаку, легче поддаются обучению.

Каких животных люди не смогли одомашнить

Зебры — агрессивны и пугливы.

— агрессивны и пугливы. Гепарды — не размножаются в неволе.

— не размножаются в неволе. Лоси — не поддаются дрессировке и не терпят рядом людей.

— не поддаются дрессировке и не терпят рядом людей. Панды — слишком специфичная диета и низкая плодовитость.

— слишком специфичная диета и низкая плодовитость. Африканские буйволы — крайне опасны, даже в неволе.

Уточнения

Одома́шнивание - процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.

