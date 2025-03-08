Кошки — это больше, чем питомцы: как они корректируют судьбу

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты по фэн-шуй уверены: кошки обладают мощной энергетикой и способны корректировать судьбу человека одним своим присутствием. Эти загадочные создания не просто приносят уют, но и могут влиять на успех, здоровье и даже защищать от потусторонних сил.

Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Кот ворует хлеб

Почему нельзя обижать котов?

Считается, что кошки обладают особой связью с невидимыми силами. Эксперты предупреждают: обижать или причинять вред даже бездомным котикам — плохая идея. Согласно верованиям, мстят они не напрямую, а через воздействие потусторонних энергий, которые могут негативно сказаться на жизни обидчика.

Как кошки влияют на дом и владельца?

В доме, где живет счастливая кошка, не задерживаются беды и нечистая сила.

Хозяева хвостатых становятся увереннее, активнее и успешнее в социальной жизни.

Кошки обладают способностью снимать боль и чувствовать, кому нужна поддержка.

Специалисты убеждены: если окружать питомца любовью, он обязательно ответит взаимностью и станет настоящим защитником для своего человека.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

