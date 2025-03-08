Кошки — это больше, чем питомцы: как они корректируют судьбу

Специалисты по фэн-шуй уверены: кошки обладают мощной энергетикой и способны корректировать судьбу человека одним своим присутствием. Эти загадочные создания не просто приносят уют, но и могут влиять на успех, здоровье и даже защищать от потусторонних сил.
Считается, что кошки обладают особой связью с невидимыми силами. Эксперты предупреждают: обижать или причинять вред даже бездомным котикам — плохая идея. Согласно верованиям, мстят они не напрямую, а через воздействие потусторонних энергий, которые могут негативно сказаться на жизни обидчика.
Специалисты убеждены: если окружать питомца любовью, он обязательно ответит взаимностью и станет настоящим защитником для своего человека.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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