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Кошки — это больше, чем питомцы: как они корректируют судьбу

1:11
Зоосфера

Специалисты по фэн-шуй уверены: кошки обладают мощной энергетикой и способны корректировать судьбу человека одним своим присутствием. Эти загадочные создания не просто приносят уют, но и могут влиять на успех, здоровье и даже защищать от потусторонних сил.

Кот ворует хлеб
Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Кот ворует хлеб

Почему нельзя обижать котов?

Считается, что кошки обладают особой связью с невидимыми силами. Эксперты предупреждают: обижать или причинять вред даже бездомным котикам — плохая идея. Согласно верованиям, мстят они не напрямую, а через воздействие потусторонних энергий, которые могут негативно сказаться на жизни обидчика.

Как кошки влияют на дом и владельца?

  • В доме, где живет счастливая кошка, не задерживаются беды и нечистая сила.
  • Хозяева хвостатых становятся увереннее, активнее и успешнее в социальной жизни.
  • Кошки обладают способностью снимать боль и чувствовать, кому нужна поддержка.

Специалисты убеждены: если окружать питомца любовью, он обязательно ответит взаимностью и станет настоящим защитником для своего человека.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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