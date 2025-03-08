Спите с кошкой? Тогда вам стоит знать об этих заболеваниях

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные — не только пушистые друзья, но и возможный источник заболеваний. Как выяснили специалисты, тесный контакт с питомцем во время сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Какие болезни можно подхватить от питомцев

Медики предупреждают: от животных человеку могут передаваться различные инфекции. Среди наиболее распространенных — хламидиоз, стригущий лишай и паразиты (например, глисты). Однако особую опасность представляют такие заболевания, как:

Туберкулез

Сальмонеллез

Токсоплазмоз

Чем опасен сон с кошкой

Зоологи отмечают, что многие кошки являются носителями внутриклеточных паразитов, которые могут угрожать людям с ослабленным иммунитетом и маленьким детям. Датские ученые обнаружили, что заражение такими паразитами увеличивает риск развития шизофрении на 50%.

Чтобы снизить вероятность заражения, специалисты советуют соблюдать гигиену, регулярно проверять питомцев у ветеринара и ограничивать их доступ в кровать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

