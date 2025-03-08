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Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов

2:56
Зоосфера

Если вам кажется, что ваша собака спит слишком много, не спешите паниковать. У собак действительно другие потребности во сне, чем у людей. Но как определить, нормальный ли у питомца режим сна или за этим кроется проблема? Давайте разберёмся.

Спящая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая собака

Сколько должна спать собака?

Среднестатистическая собака спит от 12 до 14 часов в сутки. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от:

  • Возраст: щенки и пожилые собаки могут спать до 18-20 часов в день.
  • Порода: активные собаки (например, бордер-колли) бодрствуют дольше, чем, например, бассет-хаунды.
  • Здоровье: лишний вес, болезни или стресс могут вызывать изменения в режиме сна.

Почему собаки так много спят?

Собаки не живут по нашему расписанию и, в отличие от людей, их цикл состоит из коротких периодов бодрствования и сна. Они не ходят на работу, не делают домашку и не зависают в соцсетях — когда делать нечего, они просто спят.

Но если ваша собака вдруг начала спать больше обычного, важно проверить её самочувствие.

Как отличить скуку от проблемы со здоровьем?

Если собака остаётся одна на целый день, у неё нет стимулов для активности. Вот как можно это исправить:

  • Оставляйте интерактивные игрушки и головоломки.
  • Добавьте полуденные прогулки или игру перед уходом из дома.
  • Попробуйте дневной уход для собак или играйте с другими питомцами.

Если собака игнорирует даже любимые игрушки, то, возможно, проблема глубже.

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Следите за следующими тревожными симптомами:

  • Собака спит, даже когда вокруг что-то интересное (еда, прогулка, ваш приход домой).
  • Стала вялой, тяжело просыпается, не хочет гулять.
  • Изменился аппетит, частота походов в туалет.
  • Появились кашель, хрипы, рвота, диарея.
  • Собака стала раздражительной или пугливой.
  • Проявляет дезориентацию, смотрит в стену, ведёт себя странно.

Если заметили хотя бы несколько этих признаков — лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Как помочь собаке спать правильно?

  • Соблюдайте режим прогулок — утренние и вечерние выгулы помогают распределить энергию.
  • Обеспечьте умственные нагрузки — собакам, как и людям, скучно без новых задач.
  • Создайте удобное место для сна — мягкий лежак, тёмный уголок без сквозняков.

Собаки спят больше людей — это нормально. Но если питомец резко изменил режим, стал апатичным или проявляет странные симптомы — не откладывайте визит к ветеринару. Возможно, за этим кроется болезнь, стресс или проблемы с питанием.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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