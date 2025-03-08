Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов

Если вам кажется, что ваша собака спит слишком много, не спешите паниковать. У собак действительно другие потребности во сне, чем у людей. Но как определить, нормальный ли у питомца режим сна или за этим кроется проблема? Давайте разберёмся.
Среднестатистическая собака спит от 12 до 14 часов в сутки. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от:
Собаки не живут по нашему расписанию и, в отличие от людей, их цикл состоит из коротких периодов бодрствования и сна. Они не ходят на работу, не делают домашку и не зависают в соцсетях — когда делать нечего, они просто спят.
Но если ваша собака вдруг начала спать больше обычного, важно проверить её самочувствие.
Если собака остаётся одна на целый день, у неё нет стимулов для активности. Вот как можно это исправить:
Если собака игнорирует даже любимые игрушки, то, возможно, проблема глубже.
Следите за следующими тревожными симптомами:
Если заметили хотя бы несколько этих признаков — лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Собаки спят больше людей — это нормально. Но если питомец резко изменил режим, стал апатичным или проявляет странные симптомы — не откладывайте визит к ветеринару. Возможно, за этим кроется болезнь, стресс или проблемы с питанием.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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