Аллергия не преграда: рассказываем, как завести кошку и дышать спокойно

Аллергия на кошек — не редкость, но это не значит, что нужно отказаться от идеи завести пушистого друга. При правильном подходе можно снизить симптомы и создать комфортные условия как для себя, так и для питомца. Всё зависит от степени аллергии и мер, которые вы готовы предпринять.
Реакция возникает из-за белков, содержащихся в слюне, моче и коже кошек. Когда питомец вылизывается, аллергены разносятся по шерсти и оседают в окружающей среде. Типичные симптомы включают:
Если у вас астма или сильная аллергия, перед тем как заводить кошку, стоит пройти тест на аллергены и проконсультироваться с врачом.
Кошачьи аллергены оседают на тканях и в пыли, поэтому стоит:
Приём лекарств от аллергии может помочь уменьшить реакцию организма. Также существуют специальные методы иммунотерапии, но перед началом любого лечения следует проконсультироваться со специалистом.
Прежде чем заводить питомца, попробуйте побывать у друзей, у которых есть кошка. Начинайте с коротких визитов и постепенно увеличивайте время контакта. Это поможет понять, насколько сильна ваша аллергия.
Некоторые кошки выделяют меньше аллергена Fel d 1. Например:
Посещение выставок кошек может помочь определить, насколько вам комфортно рядом с разными породами.
Если после пробных контактов с кошками аллергия не причиняет сильного дискомфорта, можно задуматься об усыновлении. Перед визитом в приют примите антигистаминное средство, заранее обсудите с сотрудниками возможность возврата питомца в случае резкого ухудшения самочувствия.
Аллергия не всегда означает, что кошки под запретом. Существуют способы снизить дискомфорт и жить с питомцем, если соблюдать простые меры предосторожности.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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