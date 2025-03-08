Аллергия не преграда: рассказываем, как завести кошку и дышать спокойно

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Аллергия на кошек — не редкость, но это не значит, что нужно отказаться от идеи завести пушистого друга. При правильном подходе можно снизить симптомы и создать комфортные условия как для себя, так и для питомца. Всё зависит от степени аллергии и мер, которые вы готовы предпринять.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Как проявляется аллергия на кошек?

Реакция возникает из-за белков, содержащихся в слюне, моче и коже кошек. Когда питомец вылизывается, аллергены разносятся по шерсти и оседают в окружающей среде. Типичные симптомы включают:

Чихание, заложенность носа

Насморк, слезотечение

Кашель, хрипы

Кожные высыпания

Одышку и затруднённое дыхание

Если у вас астма или сильная аллергия, перед тем как заводить кошку, стоит пройти тест на аллергены и проконсультироваться с врачом.

Как уменьшить симптомы аллергии?

1. Подготовьте дом

Кошачьи аллергены оседают на тканях и в пыли, поэтому стоит:

Убрать ковры или регулярно чистить их пылесосом с HEPA-фильтром

Чаще стирать шторы, использовать жалюзи

Отдать предпочтение мебели из гладких материалов (кожа, экокожа)

Избегать ароматических свечей и освежителей воздуха

2. Используйте антигистаминные средства

Приём лекарств от аллергии может помочь уменьшить реакцию организма. Также существуют специальные методы иммунотерапии, но перед началом любого лечения следует проконсультироваться со специалистом.

3. Проверьте свою реакцию в гостях у друзей

Прежде чем заводить питомца, попробуйте побывать у друзей, у которых есть кошка. Начинайте с коротких визитов и постепенно увеличивайте время контакта. Это поможет понять, насколько сильна ваша аллергия.

4. Рассмотрите породы с низким уровнем аллергенов

Некоторые кошки выделяют меньше аллергена Fel d 1. Например:

Сфинкс — почти не имеет шерсти, что снижает распространение аллергенов

Рексы (корниш, девон) — волнистая шерсть задерживает меньше перхоти

Сибирская кошка — в слюне содержится меньше аллергена

Посещение выставок кошек может помочь определить, насколько вам комфортно рядом с разными породами.

5. Подумайте об усыновлении

Если после пробных контактов с кошками аллергия не причиняет сильного дискомфорта, можно задуматься об усыновлении. Перед визитом в приют примите антигистаминное средство, заранее обсудите с сотрудниками возможность возврата питомца в случае резкого ухудшения самочувствия.

Дополнительные меры

Регулярно вычесывайте кошку и протирайте её шерсть влажными салфетками

Чаще мойте руки после контакта с питомцем

Не позволяйте кошке спать на постели

Проветривайте помещение и используйте воздухоочиститель

Аллергия не всегда означает, что кошки под запретом. Существуют способы снизить дискомфорт и жить с питомцем, если соблюдать простые меры предосторожности.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

