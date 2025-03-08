Хвостатые гении: как научить собаку трюкам, которые восхищают всех

Обучение собаки трюкам — не только веселое занятие, но и полезный способ развивать её умственные и физические способности. Команды помогают укрепить связь между владельцем и питомцем, а также улучшают дисциплину. Даже если вы никогда раньше не дрессировали собаку, эти 21 трюк под силу каждому.
Собаки всех возрастов могут учиться новым трюкам, поэтому неважно, щенок у вас или взрослая собака. Главное — делать занятия короткими, поощрять питомца лакомствами и соблюдать позитивный подход.
Простой трюк: нанесите немного лакомства на щёку и добавьте команду. Это не только мило, но и поможет контролировать нежелательные попытки собаки облизывать всех подряд.
Обучите собаку лаять по команде. Это поможет не только развеселить гостей, но и контролировать её лай в повседневной жизни.
Научите собаку отступать назад. Это пригодится, если вам нужно, чтобы она отошла от двери или холодильника.
Один из самых классических трюков. Собака будет приветствовать гостей, пожимая им лапу.
Похож на команду "дай лапу", но вместо рукопожатия собака просто машет лапой.
Поднесите лакомство к носу собаки и водите рукой по кругу, чтобы научить её крутиться.
Собака балансирует на задних лапах, поднимая передние. Выглядит очень мило!
Обучение этому трюку требует немного терпения, но он станет отличной основой для других команд.
Скажите "бах", и собака должна упасть набок. Гости будут в восторге!
Собака наклоняет переднюю часть тела, а задняя остается поднятой.
Одна из базовых команд, которую важно освоить.
Помогает контролировать поведение собаки и становится основой для других трюков.
Одна из самых важных команд, которая может спасти жизнь питомцу в опасной ситуации.
Похожа на команду "пожать лапу", но лапа собаки касается вашей ладони сверху.
Собака идет в указанное место (например, на лежак).
Позволяет собаке оставаться на месте до дальнейших указаний.
Команда "стоять" полезна для груминга или осмотров у ветеринара.
Научите собаку прыгать через препятствия или к вам на руки.
Трюк "смотри на меня" помогает улучшить концентрацию собаки на владельце.
Позволяет играть в апорт с мячом или игрушкой.
Один из самых милых трюков — когда собака кладёт лапы вам на плечи в дружеских объятиях.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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