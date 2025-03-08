Хвостатые гении: как научить собаку трюкам, которые восхищают всех

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обучение собаки трюкам — не только веселое занятие, но и полезный способ развивать её умственные и физические способности. Команды помогают укрепить связь между владельцем и питомцем, а также улучшают дисциплину. Даже если вы никогда раньше не дрессировали собаку, эти 21 трюк под силу каждому.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Полезные советы перед началом обучения

Собаки всех возрастов могут учиться новым трюкам, поэтому неважно, щенок у вас или взрослая собака. Главное — делать занятия короткими, поощрять питомца лакомствами и соблюдать позитивный подход.

ТОП-21 Трюк для собак

1. Дай поцелуй

Простой трюк: нанесите немного лакомства на щёку и добавьте команду. Это не только мило, но и поможет контролировать нежелательные попытки собаки облизывать всех подряд.

2. Говорить

Обучите собаку лаять по команде. Это поможет не только развеселить гостей, но и контролировать её лай в повседневной жизни.

3. Резервное копирование

Научите собаку отступать назад. Это пригодится, если вам нужно, чтобы она отошла от двери или холодильника.

4. Пожать лапу

Один из самых классических трюков. Собака будет приветствовать гостей, пожимая им лапу.

5. Волна

Похож на команду "дай лапу", но вместо рукопожатия собака просто машет лапой.

6. Вращение

Поднесите лакомство к носу собаки и водите рукой по кругу, чтобы научить её крутиться.

7. Сидеть красиво

Собака балансирует на задних лапах, поднимая передние. Выглядит очень мило!

8. Перекатываться

Обучение этому трюку требует немного терпения, но он станет отличной основой для других команд.

9. Играть в мертвого

Скажите "бах", и собака должна упасть набок. Гости будут в восторге!

10. Раскланиваться

Собака наклоняет переднюю часть тела, а задняя остается поднятой.

11. Сидеть

Одна из базовых команд, которую важно освоить.

12. Лежать

Помогает контролировать поведение собаки и становится основой для других трюков.

13. Подойти

Одна из самых важных команд, которая может спасти жизнь питомцу в опасной ситуации.

14. Дай пять

Похожа на команду "пожать лапу", но лапа собаки касается вашей ладони сверху.

15. Место

Собака идет в указанное место (например, на лежак).

16. Ждать

Позволяет собаке оставаться на месте до дальнейших указаний.

17. Стоять

Команда "стоять" полезна для груминга или осмотров у ветеринара.

18. Прыжок

Научите собаку прыгать через препятствия или к вам на руки.

19. Зрительный контакт

Трюк "смотри на меня" помогает улучшить концентрацию собаки на владельце.

20. Принести

Позволяет играть в апорт с мячом или игрушкой.

21. Обнять

Один из самых милых трюков — когда собака кладёт лапы вам на плечи в дружеских объятиях.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

