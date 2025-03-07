Опасная привязанность: сколько животных реально может содержать человек

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные назвали максимальное количество питомцев, которое безопасно для человека

Специалисты из Университета штата Миссисипи пришли к выводу, что более восьми животных в одном доме — это уже чрезмерное количество. Исследование, опубликованное в Journal of the American Veterinary Medical Association, выявило, что содержание большого числа питомцев часто связано с патологическим накопительством и может ухудшать качество жизни как людей, так и самих животных.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

Почему не стоит заводить слишком много питомцев

Физическое и психическое истощение владельца - уход за многими животными требует огромных ресурсов.

- уход за многими животными требует огромных ресурсов. Недостаток внимания и заботы — питомцы могут не получать должного ухода и социализации.

— питомцы могут не получать должного ухода и социализации. Гигиенические проблемы - в доме с десятками животных сложнее поддерживать чистоту.

- в доме с десятками животных сложнее поддерживать чистоту. Риск заболеваний - большее число питомцев повышает вероятность распространения инфекций.

Где проходит грань между любовью к животным и накопительством

Эксперты рекомендуют заводить ровно столько питомцев, за которыми вы можете полноценно ухаживать без ущерба для себя, своего бюджета и условий жизни. Если животных становится слишком много, стоит задуматься о реальной причине такого поведения.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

