Опасная привязанность: сколько животных реально может содержать человек

Специалисты из Университета штата Миссисипи пришли к выводу, что более восьми животных в одном доме — это уже чрезмерное количество. Исследование, опубликованное в Journal of the American Veterinary Medical Association, выявило, что содержание большого числа питомцев часто связано с патологическим накопительством и может ухудшать качество жизни как людей, так и самих животных.
Почему не стоит заводить слишком много питомцев
Где проходит грань между любовью к животным и накопительством
Эксперты рекомендуют заводить ровно столько питомцев, за которыми вы можете полноценно ухаживать без ущерба для себя, своего бюджета и условий жизни. Если животных становится слишком много, стоит задуматься о реальной причине такого поведения.
Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
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