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Историческое открытие: бизоны Йеллоустона объединились в одно стадо

2:45
Зоосфера

Исследователи из Техасского университета A&M, занимающиеся ветеринарной медициной и биомедицинскими науками (VMBS), выяснили, что бизоны Йеллоустонского национального парка — единственная популяция американских бизонов, сохранившаяся в дикой природе без перерывов — теперь представляют собой одно крупное смешанное стадо, произошедшее от нескольких исторических групп.

бизон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
бизон

Ещё 20 лет назад генетические исследования показывали, что в Йеллоустоне существовали две уникальные стаи бизонов с разными брачными традициями. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Heredity, свидетельствует о значительных изменениях в их поведении. Теперь учёные рекомендуют рассматривать йеллоустонских бизонов как единое сообщество.

Этот вывод напрямую влияет на долгосрочную стратегию охраны и управления данной популяцией.

Возвращение из критической точки

В XIX веке американские бизоны пережили настоящий кризис, известный как "популяционный узкий горлышко". К началу XX века их численность сократилась на 99,9%, а в Йеллоустоне осталось лишь 23 диких особи, уцелевших после браконьерства.

В одной из самых успешных историй дикой природы небольшое количество домашних бизонов из западной Монтаны и Техасского Панхандла были выпущены в Йеллоустон в 1902 году. Это помогло сформировать стабильное и процветающее стадо в первом национальном парке мира.

Гибридизация двух групп

На сегодняшний день исследователи из Техасского университета A&M отмечают, что популяция бизонов Йеллоустона стабильно колеблется в пределах 4 000-6 000 особей и имеет хорошее генетическое здоровье.

Долгое время среди специалистов шли споры о том, как лучше управлять генетическим разнообразием йеллоустонских бизонов,.

Если бы бизоны продолжали существовать как две отдельные группы, мы бы увидели существенные различия в генетическом составе. Однако всё говорит о том, что теперь это одно смешанное стадо.

Влияние на будущее управление популяцией

Благодаря новым данным, специалисты смогут принимать более обоснованные решения по управлению этим видом. Генетическое здоровье и стабильность популяции бизонов остаются в центре внимания, а информация из нового исследования поможет экспертам Йеллоустона сохранять и развивать эту символическую популяцию национального млекопитающего США.

Уточнения

Бизо́ны или зубры (лат. Bison) — распространённый в северном полушарии род быков, парнокопытных млекопитающих семейства полорогих (Bovidae). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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