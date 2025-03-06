Любите спать с кошкой: тогда вам стоит обратить внимание на это

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стоит ли спать с питомцем: разбираем все "за" и "против"

Многие владельцы разрешают собакам и кошкам спать в своей постели, но эта привычка вызывает споры. Одни считают, что это укрепляет связь с питомцем, другие опасаются грязи, паразитов и проблем с дисциплиной. Разберёмся, какие плюсы и минусы у совместного сна с животными.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и ребёнок

Преимущества сна с питомцем:

Снижает стресс и тревожность Контакт с питомцем способствует выработке окситоцина — "гормона любви". Присутствие животного помогает лучше засыпать и снижает уровень кортизола. Укрепляет эмоциональную связь Совместный сон создаёт чувство безопасности и комфорта.

Но не всё так просто

Недостатки и возможные проблемы

Кошки и собаки часто меняют позу, шумят и могут вас разбудить. Гигиенические риски

Даже чистый питомец переносит шерсть, грязь, аллергены и паразитов. Есть риск блох и клещей, особенно если животное гуляет на улице. Проблемы с дисциплиной

Некоторые собаки могут считать кровать своей территорией и ревновать. Также возможен рост тревожности разлуки, если питомца привыкли спать с хозяином.

Что учитывать перед решением

Аллергия — если у вас есть респираторные проблемы, лучше подумать дважды.

— если у вас есть респираторные проблемы, лучше подумать дважды. Поведение животного — гиперактивные или тревожные питомцы могут мешать спать.

— гиперактивные или тревожные питомцы могут мешать спать. Гигиена — регулярная обработка от паразитов и чистота лап перед сном обязательны.

Как правильно организовать совместный сон

Чистота прежде всего — мойте лапы питомцу, следите за его здоровьем.

— мойте лапы питомцу, следите за его здоровьем. Чёткие границы — собака или кошка должны понимать, что кровать — это привилегия, а не право.

— собака или кошка должны понимать, что кровать — это привилегия, а не право. Альтернативное место для сна — у питомца должна быть отдельная зона, куда он может уйти, если захочет.

Вывод

Спать с питомцем можно, но не всегда стоит. Если вас не беспокоят нарушения сна и шерсть, а питомец чистый и спокоен, совместный сон может укрепить вашу связь. Но если есть аллергия, дисциплинарные проблемы или беспокойство о гигиене, лучше предоставить любимцу отдельное место для сна.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



