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Вредители выходят из спячки – что угрожает урожаю в Ростовской области

1:32
Зоосфера

С наступлением весны и повышением температуры вредители и возбудители болезней растений начинают активно развиваться, что может угрожать посевам зерновых культур. По данным Россельхозцентра Ростовской области, наибольшая опасность ожидается в марте и апреле. Об этом сообщает издательство rostovgazeta.ru.

Плесень
Фото: commons.wikimedia.org by Agronom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плесень

Грызуны и вредители: кто угрожает урожаю?:

  • Мышевидные грызуны (полёвки, домовые и курганчиковые мыши) пока не превышают порог вредоносности, так как зимой остаются в привычных местах обитания (пастбища, лесополосы, обочины дорог).
  • Зимние зерновые клещи и личинки хлебной жужелицы начинают активизироваться при первых признаках потепления.
  • Жуки долгоносики выходят при температуре +8…+10°C, создавая угрозу посевам.
  • Корневые фузариозные и гельминтоспориозные гнили, а также снежная плесень распространяются с повышением влажности.
  • Мучнистая роса может появиться на пшенице и ячмене уже с середины марта.
  • В конце месяца в верхние слои почвы поднимаются гусеницы подгрызающих совок, проволочники и ложнопроволочники.

Как защитить посевы

Аграриям рекомендуется проводить регулярный фитосанитарный контроль, чтобы своевременно выявлять очаги болезней и вредителей. Это поможет минимизировать потери урожая и защитить озимые культуры от поражения.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Дмитрий Тезнев
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