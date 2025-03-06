Вредители выходят из спячки – что угрожает урожаю в Ростовской области

С наступлением весны и повышением температуры вредители и возбудители болезней растений начинают активно развиваться, что может угрожать посевам зерновых культур. По данным Россельхозцентра Ростовской области, наибольшая опасность ожидается в марте и апреле. Об этом сообщает издательство rostovgazeta.ru.
Грызуны и вредители: кто угрожает урожаю?:
Аграриям рекомендуется проводить регулярный фитосанитарный контроль, чтобы своевременно выявлять очаги болезней и вредителей. Это поможет минимизировать потери урожая и защитить озимые культуры от поражения.
Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.