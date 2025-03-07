Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят

Некоторые кошки настолько велики, что их можно сравнить с маленькими собаками. Вес отдельных представителей достигает 15 килограммов, а их мускулистые тела и величественная осанка делают их настоящими гигантами среди домашних питомцев. Многие из этих пород возникли в результате естественного отбора, а некоторые — благодаря гибридизации с дикими кошками.
Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун
ТОП-10 крупнейших пород кошек
Мейн-кун
Одна из самых крупных и популярных пород. Взрослый самец может весить до 12 кг, а рекордсмены превышают 15 кг. Обладают густой шерстью, крупными лапами и дружелюбным характером.
Саванна
Гибрид сервала и домашней кошки. Вес крупных особей достигает 15 кг, а высота — 48 см. В зависимости от поколения характер может быть более диким.
Чаузи
Порода получена путем скрещивания камышового кота и домашних кошек. Вес — до 15 кг. Обладает независимым характером и требует особого ухода.
Сибирская кошка
Русская порода, известная густым мехом и гипоаллергенностью. Вес самцов — 8-12 кг. Отличается выносливостью и крепким телосложением.
Норвежская лесная кошка
Крупная порода, адаптированная к жизни в холодном климате. Самцы могут весить до 12 кг. Независимы, но привязываются к хозяину.
Рагамаффин
Родственник рэгдолла, крупное мускулистое тело и длинная шерсть. Вес — до 10 кг. Спокойный, ласковый, семейный питомец.
Бенгальская кошка
Получена от скрещивания леопардовой кошки и домашних пород. Вес — до 10 кг. Энергичная, игривая и требует много активности.
Британская короткошерстная
Массивное телосложение, вес до 10 кг. Обладает спокойным характером и отличается крепким здоровьем.
Рэгдолл
Известен тем, что полностью расслабляется, когда его берут на руки. Вес до 9 кг. Миролюбивый, идеален для семей.
Американский бобтейл
Отличается коротким "помпоновым" хвостом. Вес до 7 кг, но благодаря длинному телу кажется крупнее.
Эти кошки — настоящие гиганты среди домашних питомцев! Их размеры поражают, но главное — они остаются ласковыми и преданными друзьями.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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