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Кот весом 12 кг: готовы ли вы к мейн-куну? Разбираем все плюсы и минусы

1:36
Зоосфера

Мейн-куны — одна из самых крупных и умных пород кошек, завораживающая своим величием и добрым характером. Однако прежде чем завести такого питомца, стоит учесть несколько важных нюансов. Рассказываем, к чему нужно быть готовым!

Мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун

Что важно знать перед покупкой мейн-куна

Вес взрослой кошки достигает 12 кг

Мейн-куны — не просто крупные, а настоящие гиганты! Учитывайте это при выборе места для питомца.

Покупайте котёнка только в проверенном питомнике

Без документов есть риск получить не чистокровного мейн-куна, а метиса. Вам должны выдать договор и родословную.

Общительный и добрый характер

В США мейн-кунов называют "ласковыми гигантами" — они любят внимание и легко привязываются к хозяину.

Порода очень умная

Эти кошки отлично поддаются обучению и могут запоминать команды, выполнять трюки и даже приносить предметы.

Во время линьки нужен особый уход

Придётся регулярно купать питомца, но только с профессиональными шампунями.

Мейн-куну требуется качественное питание

Из-за крупных размеров ему нужен сбалансированный рацион с высоким содержанием белка. Дешёвые корма не подойдут — только суперпремиум или холистик.

Мейн-кун — потрясающий компаньон, но его содержание требует серьёзного подхода. Если вы готовы уделять внимание, время и финансы на правильный уход, эта порода подарит вам массу положительных эмоций!

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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