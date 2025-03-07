Кот весом 12 кг: готовы ли вы к мейн-куну? Разбираем все плюсы и минусы

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мейн-куны — одна из самых крупных и умных пород кошек, завораживающая своим величием и добрым характером. Однако прежде чем завести такого питомца, стоит учесть несколько важных нюансов. Рассказываем, к чему нужно быть готовым!

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Что важно знать перед покупкой мейн-куна

Вес взрослой кошки достигает 12 кг

Мейн-куны — не просто крупные, а настоящие гиганты! Учитывайте это при выборе места для питомца.

Покупайте котёнка только в проверенном питомнике

Без документов есть риск получить не чистокровного мейн-куна, а метиса. Вам должны выдать договор и родословную.

Общительный и добрый характер

В США мейн-кунов называют "ласковыми гигантами" — они любят внимание и легко привязываются к хозяину.

Порода очень умная

Эти кошки отлично поддаются обучению и могут запоминать команды, выполнять трюки и даже приносить предметы.

Во время линьки нужен особый уход

Придётся регулярно купать питомца, но только с профессиональными шампунями.

Мейн-куну требуется качественное питание

Из-за крупных размеров ему нужен сбалансированный рацион с высоким содержанием белка. Дешёвые корма не подойдут — только суперпремиум или холистик.

Мейн-кун — потрясающий компаньон, но его содержание требует серьёзного подхода. Если вы готовы уделять внимание, время и финансы на правильный уход, эта порода подарит вам массу положительных эмоций!

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

