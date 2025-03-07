Кот весом 12 кг: готовы ли вы к мейн-куну? Разбираем все плюсы и минусы

Мейн-куны — одна из самых крупных и умных пород кошек, завораживающая своим величием и добрым характером. Однако прежде чем завести такого питомца, стоит учесть несколько важных нюансов. Рассказываем, к чему нужно быть готовым!
Вес взрослой кошки достигает 12 кг
Мейн-куны — не просто крупные, а настоящие гиганты! Учитывайте это при выборе места для питомца.
Покупайте котёнка только в проверенном питомнике
Без документов есть риск получить не чистокровного мейн-куна, а метиса. Вам должны выдать договор и родословную.
Общительный и добрый характер
В США мейн-кунов называют "ласковыми гигантами" — они любят внимание и легко привязываются к хозяину.
Порода очень умная
Эти кошки отлично поддаются обучению и могут запоминать команды, выполнять трюки и даже приносить предметы.
Во время линьки нужен особый уход
Придётся регулярно купать питомца, но только с профессиональными шампунями.
Мейн-куну требуется качественное питание
Из-за крупных размеров ему нужен сбалансированный рацион с высоким содержанием белка. Дешёвые корма не подойдут — только суперпремиум или холистик.
Мейн-кун — потрясающий компаньон, но его содержание требует серьёзного подхода. Если вы готовы уделять внимание, время и финансы на правильный уход, эта порода подарит вам массу положительных эмоций!
Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
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