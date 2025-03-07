Каких животных люди боятся больше всего? Итоги исследования шокируют

У каждого человека есть свой список страшных существ, но британские учёные решили выяснить, какие животные вызывают наибольший страх у большинства людей. В исследовании приняли участие около 2000 человек, которым предложили оценить 24 изображения разных существ. Итоги оказались весьма предсказуемыми — но не без сюрпризов!
Первое место — пауки
Лидеры рейтинга страхов! 19% участников испытывают перед ними панический ужас. Причины такой боязни до сих пор остаются загадкой: возможно, дело в древнем инстинкте или неприятном внешнем виде.
Второе место — змеи
Около 10% людей боятся этих существ, и здесь страх вполне обоснован: некоторые виды действительно представляют смертельную опасность.
Интересно, что страх перед животными зачастую иррационален. Например, большинство пауков абсолютно безвредны, но это не мешает им вызывать ужас у миллионов людей.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.
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