Каких животных люди боятся больше всего? Итоги исследования шокируют

У каждого человека есть свой список страшных существ, но британские учёные решили выяснить, какие животные вызывают наибольший страх у большинства людей. В исследовании приняли участие около 2000 человек, которым предложили оценить 24 изображения разных существ. Итоги оказались весьма предсказуемыми — но не без сюрпризов!

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Девушка со змеей

ТОП-2 самых пугающих животных

Первое место — пауки

Лидеры рейтинга страхов! 19% участников испытывают перед ними панический ужас. Причины такой боязни до сих пор остаются загадкой: возможно, дело в древнем инстинкте или неприятном внешнем виде.

Второе место — змеи

Около 10% людей боятся этих существ, и здесь страх вполне обоснован: некоторые виды действительно представляют смертельную опасность.

Интересно, что страх перед животными зачастую иррационален. Например, большинство пауков абсолютно безвредны, но это не мешает им вызывать ужас у миллионов людей.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.

