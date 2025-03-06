Коты и астрология: каким будет ваш пушистый друг по месяцу рождения

Астрологи уверены: звёзды влияют не только на людей, но и на наших питомцев! Месяц рождения кошки может рассказать, какой у неё темперамент, повадки и даже привычки. Давайте разберёмся, какие черты присущи хвостатым представителям каждого знака зодиака.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамский кот

Кошачий гороскоп: какой характер у вашего питомца

Овен (21 марта — 19 апреля)

Непоседа и исследователь! Кот-Овен не может сидеть на месте, постоянно ищет приключения и требует внимания. Если вы не готовы играть с ним каждый день — лучше выбрать более спокойного питомца.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Настоящий аристократ! Обожает комфорт, покой и вкусную еду. Но будьте осторожны: если ему что-то не понравится, он запомнит это и может отомстить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кот-путешественник. Любит исследовать каждый уголок дома и даже находить тайные лазейки. У этого кота всегда есть запасной план на случай побега!

Рак (21 июня — 22 июля)

Настоящий домосед, который ценит уют и мягкие пледы. Главное для него — вкусная еда и тёплая лежанка рядом с хозяином.

Лев (23 июля — 22 августа)

Кот-король. Считает себя главным в доме, требует уважения и не терпит пренебрежения. Но если вы научитесь его хвалить и баловать, он ответит преданностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Чистюля и перфекционист. Терпеть не может грязную миску или неряшливый лоток. За чистотой следит лучше, чем многие хозяева!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Очень общительный и ласковый кот, который терпеть не может одиночество. Если вы часто бываете в отъезде, ему нужен друг — другой питомец или человек.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Самый хитрый и изобретательный кот. Может открыть дверь, стащить угощение и сделать так, что вы даже не поймёте, как это произошло.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Свободолюбивый и независимый кот, который признаёт только свои правила. Воспитывать его сложно, но если он к вам привяжется — это навсегда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Медлительный, но умный кот. Он предпочитает наблюдать за происходящим, прежде чем вмешиваться. Любит стабильность и не терпит неожиданных изменений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кот-индивидуалист. Людей особо не жалует, но если уж выбрал себе хозяина — будет держаться рядом, хоть и без лишних нежностей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Самый меланхоличный и мечтательный кот. Любит сидеть у окна и наблюдать за птицами. Очень нежный, но требует спокойной обстановки.

Теперь вы знаете, чего ожидать от своего кота! А может, звёзды действительно не ошиблись?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



