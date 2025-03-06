Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук больше не горчит — хитрые кулинарные приёмы для идеального вкуса
Как питаться во время Великого поста? Роспотребнадзор перечислил правила
Где можно дёшево отдохнуть на майские праздники? Названы бюджетные направления
Только один бразилец: Формула-1 назвала 20 величайших гонщиков истории
Какие регионы включат в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и по математике?
Чехия против росийских каноистов: наших спортсменов не пустили на чемпионат Европы
Астрономы зафиксировали загадочные вспышки в центре галактики: что это значит
Мышь-мамонта вывели учёные из США: как она выглядит?
Заморил трёх поросят ради искусства: художник в Копенгагене устроил перформанс

Каким будет ваш дом, если в нём появится енот? Готовьтесь к неожиданностям

Зоосфера

Мода на экзотических питомцев набирает обороты, и одним из самых необычных "домашних" зверьков стал енот. Эти пушистые озорники не только умиляют, но и способны превратить вашу жизнь в настоящее приключение! Разбираемся, почему же стоит завести енота.

енот
Фото: commons.wikimedia.org by Jarek Tuszyński, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
енот

Почему енот — отличный питомец

Чистоплотность

Еноты обожают порядок и могут стать вашими помощниками по дому! Правда, их понимание уборки иногда отличается от человеческого.

Добытчики по натуре

Эти малыши всегда что-то ищут и могут неожиданно "подарить" вам найденный деликатес.

Любители воды

Если что-то можно постирать — енот постирает! Телефоны, одежду, обувь… так что берегите свои вещи.

Игривость и дружелюбие

Еноты любят обниматься и искренне привязываются к хозяину, радуясь его приходу, как щенки.

Ладят с другими животными
Если у вас есть кошка или собака, енот найдёт с ними общий язык и точно не даст им заскучать.

Обожают внимание

Любят быть в центре событий и с удовольствием будут участвовать в вашем досуге.

Обучаемость

Еноты способны выполнять несложные команды, а некоторые даже приносят воду по просьбе хозяина.

Могут кататься на транспорте

Некоторые еноты осваивают самокаты, велосипеды и даже ролики — зрелище, которое точно поднимет настроение.

Весёлый характер

Скучать с енотом не получится: они обожают шалости и нередко ведут себя как настоящие проказники.

Эмоциональная поддержка

Наблюдать за этим милым зверьком — сплошное удовольствие, а его искренность и дружелюбие делают жизнь ярче!

Перед тем как завести енота, важно учитывать, что этот питомец требует особого ухода. Но если вы готовы, то получите не просто зверька, а настоящего компаньона с неподражаемым характером!

Уточнения

Ено́ты (лат. Procyon) — род хищных млекопитающих семейства енотовых. Представители рода — обитатели Америки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала
Авто
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала Аудио 
Бабушкин стиль снова в тренде: какие советские вещи стали модными
Недвижимость
Бабушкин стиль снова в тренде: какие советские вещи стали модными Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Хрущёв дал добро. Ил-18 взлетел и стал бортом номер один — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Последние материалы
Лук больше не горчит — хитрые кулинарные приёмы для идеального вкуса
Как питаться во время Великого поста? Роспотребнадзор перечислил правила
Где можно дёшево отдохнуть на майские праздники? Названы бюджетные направления
Только один бразилец: Формула-1 назвала 20 величайших гонщиков истории
Какие регионы включат в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и по математике?
Чехия против росийских каноистов: наших спортсменов не пустили на чемпионат Европы
Астрономы зафиксировали загадочные вспышки в центре галактики: что это значит
Мышь-мамонта вывели учёные из США: как она выглядит?
Заморил трёх поросят ради искусства: художник в Копенгагене устроил перформанс
Культовый британский бренд пережил кризис и готов представить новый суперкар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.