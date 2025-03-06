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Раскрыта тайна 11 тигров, державших в страхе Приморье: что ждёт хищников

3:07
Зоосфера

С начала зимы 2024–2025 годов в Приморском крае было отловлено 11 тигров, которые считались конфликтными или потенциально опасными для людей. Вот как сложилась судьба каждого из них.

Тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Leisser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тигр

Судьба тигров

1. Молодой тигр из села Эбергард, отловленный 18 декабря 2024 года, оказался сиротой. Его временно оставили в реабилитационном центре в селе Алексеевка, чтобы он мог окрепнуть и научиться выживать, сообщает vostokmedia.com.

2. Взрослый тигр, пойманный 9 января 2025 года возле села Филипповка, был признан здоровым и выпущен обратно в дикую природу в малонаселенной местности.

3. Трагедия случилась 15 января возле села Зимники, когда пришлось застрелить тигра, который ранее напал на человека. Оказалось, что животное было ранено браконьерами, что сделало его агрессивным.

4. Самец, пойманный 2 февраля около села Барабаш, также был признан здоровым и выпущен в дикую природу. Хотя его подозревали в нападениях на собак, эти подозрения остались неподтвержденными.

5. Маленький тигренок, найденный в поселке Ольга, был истощён и предположительно потерял мать из-за браконьеров. Сейчас он находится в центре реабилитации.

6. Слабый взрослый самец, отловленный 10 февраля в районе посёлка Приморский, умер при транспортировке. У него обнаружили огнестрельные ранения и другие травмы, нанесённые людьми. Вероятно, именно он был причиной большинства конфликтов в этом регионе.

7. Молодой самец, пойманный 13 февраля около Андреевки, имел травмы от драк с сородичами. Он не нападал на домашних животных, но приближался к селению. Сейчас он восстанавливается в центре реабилитации.

8. Юная тигрица, пойманная 16 февраля в пригороде Дальнереченска, была помещена в один вольер с первым тигром из списка. Есть предположение, что они могли быть братом и сестрой.

9. Молодая тигрица, отловленная 23 февраля около села Красный Яр, регулярно похищала собак из-за нехватки копытных на её охотничьих угодьях. Её признали здоровой и вернули в дикую природу.

10. Два молодых самца, пойманные 26 февраля и 27 февраля соответственно, были выпущены в дикую природу после проверки здоровья. Их обвиняли в нападениях на домашний скот, но доказательства отсутствовали.

Специалисты подчеркнули, что ловушки часто срабатывают на любых крупных хищников, включая обычных кошек и собак, что объясняет большое количество отловленных здоровых тигров.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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