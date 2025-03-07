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Как снизить аллергию на кошек без лекарств? Учёные нашли эффективный способ

1:03
Зоосфера

Любите кошек, но страдаете от аллергии? Хорошие новости! Специалисты выяснили, что можно значительно уменьшить проявления аллергии, не расставаясь с питомцем. И для этого не потребуется сложного лечения — достаточно откорректировать питание кошки.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Как это работает

Главный виновник аллергии — белок Fel d1

Он вырабатывается в слюне и сальных железах кошек, оседая на шерсти. Когда питомец умывается, аллерген распространяется в окружающей среде.

Решение — диета с иммуноглобулином Y

Этот белок, содержащийся в яичных продуктах, снижает выработку аллергена у кошек почти наполовину!

Что это даёт

Хотя аллергию полностью не убрать, симптомы станут намного слабее, и можно будет жить с любимым питомцем без мучительных чиханий и слёз.

Таким образом, правильное питание помогает снизить уровень аллергена на 47%, а значит, люди с аллергией смогут комфортно сосуществовать с кошками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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