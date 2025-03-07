6 опасных болезней, которыми можно заразиться от животных

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Контакт с животными — не только радость, но и потенциальный риск. Некоторые инфекции легко передаются от животных к человеку, и последствия могут быть серьёзными. Разбираемся, какие болезни наиболее опасны и как снизить риск заражения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Какие болезни передаются от животных?

Сальмонеллёз

Часто передаётся через яйца, не прошедшие термическую обработку. Вызывает сильное пищевое отравление.

Лихорадка Западного Нила

Передаётся от лошадей и ослов, а также через укусы комаров и клещей. Для животных смертельна, а человеку грозит тяжёлыми осложнениями.

Чума

Средневековый кошмар, который всё ещё существует. Переносчики — блохи, заражённые грызунами.

Бруцеллёз

Опасен как для диких животных (оленей, лосей, кабанов), так и для собак. Вызывает хронические инфекции у человека.

Болезнь Лайма

Передаётся через укусы клещей, которые могут жить на собаках, кошках и сельскохозяйственных животных.

Антропозоонозная инфекция

Её источники — дикие животные, контакт с которыми может привести к заражению.

Как защититься?

Соблюдайте гигиену после контакта с животными.

Термически обрабатывайте продукты животного происхождения.

Используйте репелленты против клещей и комаров.

Не контактируйте с дикими животными и бездомными собаками.

Болезни животных могут быть опасны для человека, но при соблюдении правил безопасности риск заражения минимален.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.).

