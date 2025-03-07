6 опасных болезней, которыми можно заразиться от животных

Контакт с животными — не только радость, но и потенциальный риск. Некоторые инфекции легко передаются от животных к человеку, и последствия могут быть серьёзными. Разбираемся, какие болезни наиболее опасны и как снизить риск заражения.
Сальмонеллёз
Часто передаётся через яйца, не прошедшие термическую обработку. Вызывает сильное пищевое отравление.
Лихорадка Западного Нила
Передаётся от лошадей и ослов, а также через укусы комаров и клещей. Для животных смертельна, а человеку грозит тяжёлыми осложнениями.
Чума
Средневековый кошмар, который всё ещё существует. Переносчики — блохи, заражённые грызунами.
Бруцеллёз
Опасен как для диких животных (оленей, лосей, кабанов), так и для собак. Вызывает хронические инфекции у человека.
Болезнь Лайма
Передаётся через укусы клещей, которые могут жить на собаках, кошках и сельскохозяйственных животных.
Антропозоонозная инфекция
Её источники — дикие животные, контакт с которыми может привести к заражению.
Болезни животных могут быть опасны для человека, но при соблюдении правил безопасности риск заражения минимален.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.).
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