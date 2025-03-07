Как отучить кошку есть цветы: хитрости, которые действительно работают

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — настоящие исследователи, и иногда их любопытство приводит к тому, что они начинают пробовать на вкус комнатные растения. Но стоит ли позволять питомцу лакомиться зеленью? Вовсе нет! Некоторые цветы могут быть опасны для здоровья, а другие страдают просто потому, что кошка решила их "пожевать". Разбираемся, зачем мурлыки едят растения и как защитить свой домашний сад.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Основные причины, почему кошка ест цветы

Очищение желудка

Растения раздражают слизистую желудка, вызывая рвотный рефлекс, который помогает питомцу избавиться от шерсти и другого "мусора" в желудке.

Недостаток витаминов

Некоторые кошки действительно едят траву и цветы, чтобы восполнить нехватку микроэлементов. Если питомец часто тянется к растениям, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Привычка и любопытство

Кошки — экспериментаторы. Иногда они просто пробуют листья на вкус. Со временем интерес может пропасть, но пострадавшие цветы уже не восстановятся.

Способ привлечь внимание

Если кошка постоянно портит ваши цветы, возможно, она таким образом требует больше общения. Выделяйте питомцу достаточно времени, и проблема может исчезнуть.

Как защитить цветы от кошки?

Посадите "кошачьи" растения — овёс, пырей или кошачью мяту. Они помогут отвлечь питомца от комнатных цветов.

— овёс, пырей или кошачью мяту. Они помогут отвлечь питомца от комнатных цветов. Избегайте ядовитых растений — герань, драцена, кактусы, лилии могут стать причиной отравления.

— герань, драцена, кактусы, лилии могут стать причиной отравления. Отпугивайте запахом цитрусовых — кошки не переносят запах апельсинов, лимонов и лаймов. Можно положить кожуру в горшки или обрызгать растения водой с цитрусовым ароматом.

— кошки не переносят запах апельсинов, лимонов и лаймов. Можно положить кожуру в горшки или обрызгать растения водой с цитрусовым ароматом. Используйте барьер — если кошка слишком настойчива, переставьте опасные цветы в труднодоступное место.

Помните: если кошка ест цветы, она не пытается вас рассердить — у неё есть причина. Найдите её, и ваш зелёный уголок останется в целости!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



