Как отучить кошку есть цветы: хитрости, которые действительно работают

Кошки — настоящие исследователи, и иногда их любопытство приводит к тому, что они начинают пробовать на вкус комнатные растения. Но стоит ли позволять питомцу лакомиться зеленью? Вовсе нет! Некоторые цветы могут быть опасны для здоровья, а другие страдают просто потому, что кошка решила их "пожевать". Разбираемся, зачем мурлыки едят растения и как защитить свой домашний сад.
Очищение желудка
Растения раздражают слизистую желудка, вызывая рвотный рефлекс, который помогает питомцу избавиться от шерсти и другого "мусора" в желудке.
Недостаток витаминов
Некоторые кошки действительно едят траву и цветы, чтобы восполнить нехватку микроэлементов. Если питомец часто тянется к растениям, стоит проконсультироваться с ветеринаром.
Привычка и любопытство
Кошки — экспериментаторы. Иногда они просто пробуют листья на вкус. Со временем интерес может пропасть, но пострадавшие цветы уже не восстановятся.
Способ привлечь внимание
Если кошка постоянно портит ваши цветы, возможно, она таким образом требует больше общения. Выделяйте питомцу достаточно времени, и проблема может исчезнуть.
Помните: если кошка ест цветы, она не пытается вас рассердить — у неё есть причина. Найдите её, и ваш зелёный уголок останется в целости!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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