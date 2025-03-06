Тишина и покой: 5 молчаливых пород собак, которые не создадут проблем с соседями

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Соседи жалуются на лай? Хотите спокойного питомца, который не поднимет тревогу из-за каждого шороха? Тогда вам стоит обратить внимание на собак, которые почти не лают. Некоторые из них молчаливы от природы, а другие просто предпочитают выражать эмоции по-другому.

Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Английский бульдог

Топ-5 пород собак, которые не лают

Басенджи

Эта уникальная порода не умеет лаять вовсе! Но вместо этого басенджи издают необычные звуки, похожие на вой, курлыканье или даже смех. Многие владельцы говорят, что живут с "поющей уткой".

Бульмастиф

Эти мощные телохранители не видят смысла в пустом лае. Они скорее будут молча следить за происходящим, а если что-то их тревожит — просто громко сопеть или храпеть.

Акита-ину

Они могут лаять, но делают это крайне редко. Вместо лая акиты выражают радость скулением и мурчанием, а в критических ситуациях предпочитают действовать, а не шуметь.

Кламбер-спаниель

Этот ленивый аристократ из мира собак слишком спокоен для лая. Кламбер-спаниели предпочитают тихо наблюдать за происходящим, а их голос можно услышать только в исключительных случаях.

Английский бульдог

Эти собаки выглядят брутально, но на самом деле они флегматичны и редко лают. Даже если им что-то не нравится, они скорее будут тихо ворчать, чем устраивать шумные протесты.

Если вам нужна собака, которая не будет устраивать "концерты" в квартире, выбирайте одну из этих пород. Их молчаливость — не признак слабости, а показатель уверенности в себе!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

