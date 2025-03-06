Тишина и покой: 5 молчаливых пород собак, которые не создадут проблем с соседями

Соседи жалуются на лай? Хотите спокойного питомца, который не поднимет тревогу из-за каждого шороха? Тогда вам стоит обратить внимание на собак, которые почти не лают. Некоторые из них молчаливы от природы, а другие просто предпочитают выражать эмоции по-другому.
Басенджи
Эта уникальная порода не умеет лаять вовсе! Но вместо этого басенджи издают необычные звуки, похожие на вой, курлыканье или даже смех. Многие владельцы говорят, что живут с "поющей уткой".
Бульмастиф
Эти мощные телохранители не видят смысла в пустом лае. Они скорее будут молча следить за происходящим, а если что-то их тревожит — просто громко сопеть или храпеть.
Акита-ину
Они могут лаять, но делают это крайне редко. Вместо лая акиты выражают радость скулением и мурчанием, а в критических ситуациях предпочитают действовать, а не шуметь.
Кламбер-спаниель
Этот ленивый аристократ из мира собак слишком спокоен для лая. Кламбер-спаниели предпочитают тихо наблюдать за происходящим, а их голос можно услышать только в исключительных случаях.
Английский бульдог
Эти собаки выглядят брутально, но на самом деле они флегматичны и редко лают. Даже если им что-то не нравится, они скорее будут тихо ворчать, чем устраивать шумные протесты.
Если вам нужна собака, которая не будет устраивать "концерты" в квартире, выбирайте одну из этих пород. Их молчаливость — не признак слабости, а показатель уверенности в себе!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.