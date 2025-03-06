Три типа людей, которые раздражают кошек – не делайте этих ошибок

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — независимые и своенравные создания. Они сами выбирают, с кем дружить, а кого обходить стороной. Некоторые люди могут вызывать у пушистых питомцев настоящий стресс. Давайте разберёмся, кого кошки не любят и почему.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Какие люди раздражают кошек?

Эмоционально нестабильные

Кошки боятся резких звуков и непредсказуемых всплесков эмоций. Взрывной характер хозяина может вызывать у них тревогу, а семейные ссоры — настоящий стресс.

Неряшливые и неорганизованные

Эти животные обожают чистоту. Грязный лоток, беспорядок в доме и неприятные запахи заставляют кошек держаться подальше от неаккуратных людей.

Навязчивые

Кошки не терпят, когда их насильно гладят, берут на руки или заставляют играть. Если питомец не настроен на общение, лучше не лезть к нему. Иначе он просто начнёт избегать вас.

Кошки — чувствительные и своенравные животные. Если хотите стать их любимцем, уважайте их границы, следите за порядком и сохраняйте спокойствие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



