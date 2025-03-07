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Любовь со смертельным исходом: 8 жестоких брачных ритуалов в мире животных

Зоосфера

В мире дикой природы страсть часто граничит с насилием, а спаривание нередко заканчивается смертью одного из партнёров. Здесь есть место коварству, борьбе за продолжение рода и даже каннибализму. Представляем самые экстремальные примеры брачных ритуалов у животных.

Липовый цвет
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Липовый цвет

1. Любовь со вкусом крови

Самки богомолов и хищных пауков нередко поедают самцов после спаривания. Но средиземноморские тарантулы пошли дальше — самка может уничтожить не только своего партнёра, но и любого самца, встретившегося ей на пути.

2. Насильственное заточение

Пятнистые сумчатые куницы не церемонятся с самками: самец вскакивает на её спину и удерживает несколько часов, а иногда и сутки. В результате у самки могут появиться ссадины, опухоли, а в самых тяжёлых случаях она погибает.

3. Борьба за самку, которая не переживёт битву

Южноамериканские лягушки-самцы во время брачного сезона массово набрасываются на одну самку, пытаясь оплодотворить её. Итог нередко летален: самка просто погибает под их весом. Но даже после её смерти самцы продолжают борьбу — самый проворный выдавливает из неё икру и тут же её оплодотворяет.

4. Полное растворение в любви

У морского чёрта самцы буквально становятся частью самки. Они вгрызаются в её тело, прирастают кожей, кровеносной и пищевой системой, превращаясь в своего рода живой придаток, который больше не способен отделиться.

5. Инцест с летальным исходом

У клещей Pyemotes herfsi самцы умирают сразу после рождения, но перед этим успевают спариться с собственными сёстрами.

6. Ловушка для любовников

Светлячки рода Photinus летят на свет своей избранницы, но иногда это оказывается смертельной ловушкой. Самки хитро маскируются под представителей другого вида, заманивая к себе кавалеров. Те, ничего не подозревая, приближаются — и становятся обедом для голодной охотницы.

7. Смерть от любовного марафона

У бурых сумчатых мышей брачный период — настоящее испытание. Самцы спариваются по 12 часов подряд, пока не истощаются до смерти. Учёные называют это "самоубийственной репродукцией".

8. Разрывное завершение полёта

У пчёл процесс размножения для самцов смертелен. Во время брачного полёта трутни пытаются спариться с пчелой, но после мощного выброса спермы их половой орган выворачивается наизнанку, приводя к мгновенной гибели.

В мире животных любовь — это не всегда нежность и забота. Часто это борьба, жестокость и даже смерть.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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