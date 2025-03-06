Коты против кошек: кто больше любит валерьянку и почему

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все знают, что кошки просто теряют голову от валерьянки, но задумывались ли вы, почему это происходит? Оказывается, причина не только в запахе, но и в химическом составе этого растения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Почему кошки обожают валерьянку

Запах валерианы напоминает феромоны, содержащиеся в моче половозрелых животных. Поэтому на котов она действует возбуждающе, меняя не только настроение, но и гормональный фон. Дополнительно в корне растения содержится актинидин — вещество, вызывающее привыкание у кошачьих.

Как валерьянка меняет поведение питомца

Зоологи предупреждают: это не просто "игра" — валерьянка действует на кошек как наркотик. Она может вызывать галлюцинации, в результате чего ласковый домашний любимец вдруг начинает атаковать невидимые цели или даже убегает от мнимого преследователя.

Под её воздействием спокойный кот может превратиться в агрессивного зверя, который, не разбирая дороги, может даже напасть на хозяина.

Коты любят её больше, чем кошки

Интересный факт: только 30% кошек реагируют на валерьянку, тогда как среди котов этот процент достигает 60%.

Так что прежде чем давать своему питомцу настойку валерианы, подумайте: стоит ли рисковать его психикой ради сомнительного удовольствия?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

