Домашние тигры: учёные выяснили, какие уникальные способности есть у кошек

Японские исследователи провели эксперимент с 30 домашними кошками и сделали удивительное открытие: пушистые хищники способны не только прекрасно ориентироваться на слух, но и предсказывать движение объектов, основываясь на звуках.
Учёные использовали контейнеры с движущимися предметами, которые издавали шум. Оказалось, что кошки следили за теми контейнерами, в которых звуки и движения совпадали. Это доказывает, что питомцы применяют причинно-следственные связи и законы физики даже тогда, когда не видят объект.
Эти способности важны для охоты: в условиях плохой видимости животное должно точно определить, где находится добыча. Острое слуховое восприятие и умение прогнозировать события делают кошек прирождёнными охотниками, даже если они живут в квартире.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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