Домашние тигры: учёные выяснили, какие уникальные способности есть у кошек

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Японские исследователи провели эксперимент с 30 домашними кошками и сделали удивительное открытие: пушистые хищники способны не только прекрасно ориентироваться на слух, но и предсказывать движение объектов, основываясь на звуках.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Как проходил эксперимент?

Учёные использовали контейнеры с движущимися предметами, которые издавали шум. Оказалось, что кошки следили за теми контейнерами, в которых звуки и движения совпадали. Это доказывает, что питомцы применяют причинно-следственные связи и законы физики даже тогда, когда не видят объект.

Для чего кошкам такие навыки?

Эти способности важны для охоты: в условиях плохой видимости животное должно точно определить, где находится добыча. Острое слуховое восприятие и умение прогнозировать события делают кошек прирождёнными охотниками, даже если они живут в квартире.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

