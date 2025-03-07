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Домашние тигры: учёные выяснили, какие уникальные способности есть у кошек

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Зоосфера

Японские исследователи провели эксперимент с 30 домашними кошками и сделали удивительное открытие: пушистые хищники способны не только прекрасно ориентироваться на слух, но и предсказывать движение объектов, основываясь на звуках.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Как проходил эксперимент?

Учёные использовали контейнеры с движущимися предметами, которые издавали шум. Оказалось, что кошки следили за теми контейнерами, в которых звуки и движения совпадали. Это доказывает, что питомцы применяют причинно-следственные связи и законы физики даже тогда, когда не видят объект.

Для чего кошкам такие навыки?

Эти способности важны для охоты: в условиях плохой видимости животное должно точно определить, где находится добыча. Острое слуховое восприятие и умение прогнозировать события делают кошек прирождёнными охотниками, даже если они живут в квартире.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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