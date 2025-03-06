Королевы смерти: самые смертоносные самки в мире животных

4:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как говорится в стихотворении Редьярда Киплинга: «Самка вида опаснее самца». И это не просто поэтический оборот — в природе действительно есть виды, где самки превосходят самцов по уровню агрессии, смертоносности и хитрости.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Львица

Давайте познакомимся с 11 самыми опасными охотницами животного мира.

Чёрная вдова: любовь до смерти

Этот паук не зря получил своё зловещее название. Самки чёрной вдовы практикуют сексуальный каннибализм — съедают самцов во время или после спаривания. Это даёт им дополнительные питательные вещества, необходимые для вынашивания потомства.

Самцы же, зная об этой опасности, выработали тактики выживания: притворяются мёртвыми, дарят самке «подношения» или попросту убегают сразу после акта.

Комар: крошечный убийца

Комары считаются самыми смертоносными животными на планете, ежегодно становясь причиной сотен тысяч смертей.

Но именно самки являются переносчиками смертельных болезней, таких как малярия, вирус Зика и лихорадка Денге. Им необходима кровь для созревания яиц, тогда как самцы мирно питаются нектаром растений.

Богомол: опасная молитва

Среди богомолов самки тоже не прочь полакомиться своими партнёрами. Причём даже обезглавленный самец может продолжать спаривание!

После откладывания яиц самка вскоре умирает, передав эстафету новому поколению.

Зелёная анаконда: материнство любой ценой

В брачный сезон вокруг самки зелёной анаконды собирается несколько самцов, образуя «спутанный клубок».

Она намного крупнее своих партнёров и иногда попросту их поедает, чтобы запастись белками перед длительным голоданием во время беременности.

Удильщик: жертва брака

У удильщиков самцы вовсе превращаются в паразитические придатки! Они буквально сливаются с телом самки, теряя собственные органы и получая питание через её кровь.

Зато самка остаётся свободной и продолжает охотиться, используя биолюминесцентную приманку.

Сурикаты: борьба за власть

Милые на вид сурикаты — настоящие тираны в мире животных. Вожак-самка не даёт другим самкам размножаться, а если кто-то нарушает запрет, она убивает их детёнышей.

Непокорные самки изгоняются, что часто приводит к их гибели.

Львицы: королевы охоты

Хотя самцы львов выглядят внушительно, основную охоту ведут самки. Они работают в команде, выискивая и загоняя добычу.

При этом львицы ещё и защищают своих детёнышей с невероятной храбростью, вступая в бой с любыми хищниками.

Ястреб-перепелятник: смертоносное превосходство

Самки этих птиц крупнее и сильнее самцов, что позволяет им охотиться на более крупную добычу.

Однако после спаривания они полностью зависят от самца, так как не покидают гнездо, пока птенцы не подрастут.

Бонобо: женская коалиция

В матриархальном обществе бонобо самки объединяются в группы и атакуют самцов, если те становятся агрессивными.

Это резко контрастирует с их репутацией «миролюбивых обезьян», которые разрешают конфликты с помощью нетрадиционного поведения.

Королевская кобра: защита потомства

Эта ядовитая змея предпочитает избегать конфликта, но во время охраны гнезда становится чрезвычайно агрессивной.

Её яд настолько мощный, что может убить двадцать человек одним укусом!

Осы и пчёлы: женское оружие

Жало ос и пчёл — это видоизменённый яйцеклад, поэтому только самки могут жалить.

Атаки ос особенно опасны, так как, в отличие от пчёл, они могут жалить многократно.

Уточнения

Са́мка или же́нская о́собь — у биологических видов, имеющих половое размножение и связанный с этим половой диморфизм, форма живого организма, обладающая женскими половыми признаками своего вида и отличающаяся ими от мужской формы (самца) того же биологического вида.

