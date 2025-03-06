Королевы смерти: самые смертоносные самки в мире животных

Как говорится в стихотворении Редьярда Киплинга: «Самка вида опаснее самца». И это не просто поэтический оборот — в природе действительно есть виды, где самки превосходят самцов по уровню агрессии, смертоносности и хитрости.
Давайте познакомимся с 11 самыми опасными охотницами животного мира.
Этот паук не зря получил своё зловещее название. Самки чёрной вдовы практикуют сексуальный каннибализм — съедают самцов во время или после спаривания. Это даёт им дополнительные питательные вещества, необходимые для вынашивания потомства.
Самцы же, зная об этой опасности, выработали тактики выживания: притворяются мёртвыми, дарят самке «подношения» или попросту убегают сразу после акта.
Комары считаются самыми смертоносными животными на планете, ежегодно становясь причиной сотен тысяч смертей.
Но именно самки являются переносчиками смертельных болезней, таких как малярия, вирус Зика и лихорадка Денге. Им необходима кровь для созревания яиц, тогда как самцы мирно питаются нектаром растений.
Среди богомолов самки тоже не прочь полакомиться своими партнёрами. Причём даже обезглавленный самец может продолжать спаривание!
После откладывания яиц самка вскоре умирает, передав эстафету новому поколению.
В брачный сезон вокруг самки зелёной анаконды собирается несколько самцов, образуя «спутанный клубок».
Она намного крупнее своих партнёров и иногда попросту их поедает, чтобы запастись белками перед длительным голоданием во время беременности.
У удильщиков самцы вовсе превращаются в паразитические придатки! Они буквально сливаются с телом самки, теряя собственные органы и получая питание через её кровь.
Зато самка остаётся свободной и продолжает охотиться, используя биолюминесцентную приманку.
Милые на вид сурикаты — настоящие тираны в мире животных. Вожак-самка не даёт другим самкам размножаться, а если кто-то нарушает запрет, она убивает их детёнышей.
Непокорные самки изгоняются, что часто приводит к их гибели.
Хотя самцы львов выглядят внушительно, основную охоту ведут самки. Они работают в команде, выискивая и загоняя добычу.
При этом львицы ещё и защищают своих детёнышей с невероятной храбростью, вступая в бой с любыми хищниками.
Самки этих птиц крупнее и сильнее самцов, что позволяет им охотиться на более крупную добычу.
Однако после спаривания они полностью зависят от самца, так как не покидают гнездо, пока птенцы не подрастут.
В матриархальном обществе бонобо самки объединяются в группы и атакуют самцов, если те становятся агрессивными.
Это резко контрастирует с их репутацией «миролюбивых обезьян», которые разрешают конфликты с помощью нетрадиционного поведения.
Эта ядовитая змея предпочитает избегать конфликта, но во время охраны гнезда становится чрезвычайно агрессивной.
Её яд настолько мощный, что может убить двадцать человек одним укусом!
Жало ос и пчёл — это видоизменённый яйцеклад, поэтому только самки могут жалить.
Атаки ос особенно опасны, так как, в отличие от пчёл, они могут жалить многократно.
Са́мка или же́нская о́собь — у биологических видов, имеющих половое размножение и связанный с этим половой диморфизм, форма живого организма, обладающая женскими половыми признаками своего вида и отличающаяся ими от мужской формы (самца) того же биологического вида.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.