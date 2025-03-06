Они живут там, где никто не выживет: самые удивительные обитатели пустыни

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пустыня – одно из самых суровых мест на планете. Здесь почти нет воды, а температура колеблется от обжигающей жары до ледяного холода. Но даже в таких условиях нашлись животные, которые не просто выживают, а чувствуют себя как дома.

Фото: flickr.com by Jacqui Barker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пески

Собрали десять самых удивительных обитателей пустыни и расскажем, в чём их секрет:

1. Песчаный кот – маленький хищник с большими амбициями

Этот пушистый охотник живёт в пустынях Африки и Азии. Он питается мелкими грызунами и даже ядовитыми змеями. Чтобы не перегреться днём и не замёрзнуть ночью, его лапы покрыты густой шерстью, а сам он проводит жаркие часы в глубоких норах.

2. Колючий дьявол – ящерица, пьющая кожей

Этот житель Австралии кажется миниатюрным драконом. Но его настоящая суперспособность – пить воду через кожу! Специальные бороздки между чешуйками помогают ему собирать влагу даже из росы или влажного песка.

3. Сахарский серебристый муравей – спринтер среди насекомых

Этот муравей – настоящий чемпион скорости! Он развивает скорость почти в 1,9 мили в час, что помогает ему избегать перегрева в палящей пустыне. Он выходит на охоту всего на 10 минут в день, быстро собирая добычу и возвращаясь в прохладное гнездо.

4. Фенек – пустынная лисица с гигантскими ушами

Этот крошечный представитель семейства псовых легко узнаваем по огромным ушам. Они не только усиливают слух, но и помогают охлаждаться, рассеивая тепло. Фенек охотится ночью, чтобы избежать жары.

5. Кричащий волосатый броненосец – бронированный визгун

Этот небольшой броненосец из Южной Америки носит прочный панцирь, защищающий его от хищников. Но если его схватить, он начнёт громко визжать – отсюда и его необычное название.

6. Длинноухая летучая мышь – охотник на скорпионов

Эта летучая мышь – настоящий боец. Она без вреда для себя поедает ядовитых скорпионов и даже позволяет им жалить себя в лицо! Обитает в засушливых регионах Африки и Ближнего Востока.

7. Сурикаты – организованная команда выживания

Эти социальные животные живут большими группами, где каждый выполняет свою роль: кто-то следит за хищниками, кто-то заботится о детёнышах. Их сплочённость – главный секрет выживания в пустыне.

8. Дорожный бегун – ловкий и быстрый

Хотя этот персонаж известен по мультфильму, в реальности он не такой быстрый, как койот. Однако его скорость – 20 миль в час – помогает ему избегать опасности. В отличие от большинства птиц, он предпочитает бегать, а не летать.

9. Дикий бактрийский верблюд – мастер выживания

Этот редкий двугорбый верблюд живёт в пустыне Гоби и выдерживает температуру от -30 до +50 градусов. В отличие от своих одомашненных сородичей, он пьёт солёную воду и даже ест снег, чтобы утолить жажду.

10. Пустынная черепаха – рекордсмен по долголетию

Эта выносливая рептилия, обитающая в США и Мексике, живёт до 80 лет! Она проводит до 95% жизни в норах, избегая жары и сохраняя влагу.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.



Адапта́ция (лат. adapto "приспособляю") — приспособление организма к условиям существования



