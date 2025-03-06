Они живут там, где никто не выживет: самые удивительные обитатели пустыни

Пустыня – одно из самых суровых мест на планете. Здесь почти нет воды, а температура колеблется от обжигающей жары до ледяного холода. Но даже в таких условиях нашлись животные, которые не просто выживают, а чувствуют себя как дома.
Собрали десять самых удивительных обитателей пустыни и расскажем, в чём их секрет:
1. Песчаный кот – маленький хищник с большими амбициями
Этот пушистый охотник живёт в пустынях Африки и Азии. Он питается мелкими грызунами и даже ядовитыми змеями. Чтобы не перегреться днём и не замёрзнуть ночью, его лапы покрыты густой шерстью, а сам он проводит жаркие часы в глубоких норах.
2. Колючий дьявол – ящерица, пьющая кожей
Этот житель Австралии кажется миниатюрным драконом. Но его настоящая суперспособность – пить воду через кожу! Специальные бороздки между чешуйками помогают ему собирать влагу даже из росы или влажного песка.
3. Сахарский серебристый муравей – спринтер среди насекомых
Этот муравей – настоящий чемпион скорости! Он развивает скорость почти в 1,9 мили в час, что помогает ему избегать перегрева в палящей пустыне. Он выходит на охоту всего на 10 минут в день, быстро собирая добычу и возвращаясь в прохладное гнездо.
4. Фенек – пустынная лисица с гигантскими ушами
Этот крошечный представитель семейства псовых легко узнаваем по огромным ушам. Они не только усиливают слух, но и помогают охлаждаться, рассеивая тепло. Фенек охотится ночью, чтобы избежать жары.
5. Кричащий волосатый броненосец – бронированный визгун
Этот небольшой броненосец из Южной Америки носит прочный панцирь, защищающий его от хищников. Но если его схватить, он начнёт громко визжать – отсюда и его необычное название.
6. Длинноухая летучая мышь – охотник на скорпионов
Эта летучая мышь – настоящий боец. Она без вреда для себя поедает ядовитых скорпионов и даже позволяет им жалить себя в лицо! Обитает в засушливых регионах Африки и Ближнего Востока.
7. Сурикаты – организованная команда выживания
Эти социальные животные живут большими группами, где каждый выполняет свою роль: кто-то следит за хищниками, кто-то заботится о детёнышах. Их сплочённость – главный секрет выживания в пустыне.
8. Дорожный бегун – ловкий и быстрый
Хотя этот персонаж известен по мультфильму, в реальности он не такой быстрый, как койот. Однако его скорость – 20 миль в час – помогает ему избегать опасности. В отличие от большинства птиц, он предпочитает бегать, а не летать.
9. Дикий бактрийский верблюд – мастер выживания
Этот редкий двугорбый верблюд живёт в пустыне Гоби и выдерживает температуру от -30 до +50 градусов. В отличие от своих одомашненных сородичей, он пьёт солёную воду и даже ест снег, чтобы утолить жажду.
10. Пустынная черепаха – рекордсмен по долголетию
Эта выносливая рептилия, обитающая в США и Мексике, живёт до 80 лет! Она проводит до 95% жизни в норах, избегая жары и сохраняя влагу.
Пусты́ня — территория в разных природных зонах, отличающаяся крайне засушливым климатом, где испаряемость в несколько раз превышает количество выпавших осадков.
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