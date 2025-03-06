Мамонты, тасманийские тигры, дронты: кого из вымерших существ мы ещё увидим

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли вернуть к жизни вымершие виды? Современные технологии всё ближе подводят нас к этому, но насколько реалистичны такие проекты?

Фото: Flickr by Thomas Quine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мамонт

Животные, которых могут воскресить

Тасманийский тигр

Этот сумчатый хищник исчез в 1936 году, но его ДНК уже практически полностью секвенирована. Ученые планируют использовать толстохвостого кенгурового прыгуна в качестве суррогатной матери, что дает надежду на возвращение тилацина.

Шерстистый мамонт

Этот древний гигант вымер около 4000 лет назад, но его ближайший родственник – азиатский слон. Генетики собираются внедрить в его ДНК гены мамонта, создавая гибридного "мамофанта". Компания Colossal обещает представить эмбрион уже к 2028 году.

Дронт

Эта нелетающая птица исчезла в XVII веке. Основная сложность – в особенностях размножения птиц, но ученые намерены редактировать ДНК никобарского голубя, ближайшего родственника дронта.

Странствующий голубь

Когда-то эти птицы покрывали небо огромными стаями, но вымерли в 1930-х. Исследователи предлагают изменить ДНК полосатого голубя, чтобы вернуть исчезнувший вид.

Австралийская желудочно-кишечная лягушка

Эта уникальная лягушка вынашивала детёнышей в желудке. В 2013 году ученым удалось клонировать её эмбрионы, но пока без успешного завершения процесса.

Пиренейский горный козел

Этот вид уже однажды удалось воскресить с помощью клонирования, но клон прожил всего несколько минут. С тех пор эксперименты не повторялись.

Тур

Предок современных коров вымер в XVII веке, но учёные пытаются "воссоздать" его с помощью селекции. Так появились "тауросы", уже живущие в Европе.

Квагга

Подвид зебры с уникальной окраской исчез в XIX веке. Генетики выявили нужные гены у современных зебр и ведут селекцию, чтобы вернуть кваггу.

Нужно ли возвращать вымершие виды?

Несмотря на впечатляющие успехи, не все учёные поддерживают идею воскрешения животных. Некоторые считают, что приоритетом должно быть сохранение существующих видов, а не "игра в Бога".

Уточнения

Исчезнувший (вымерший) (англ. Extinct, сокращённо — EX) — охранный статус, присваиваемый таксону, не встречающемуся как в дикой природе с момента последнего официально зарегистрированного наблюдения, так и не сохранившемуся в неволе.



Таксо́н (лат. taxon, мн. ч. taxa; от др.-греч. τάξις - "порядок, устройство, организация") — группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков.

