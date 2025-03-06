Мамонты, тасманийские тигры, дронты: кого из вымерших существ мы ещё увидим

Можно ли вернуть к жизни вымершие виды? Современные технологии всё ближе подводят нас к этому, но насколько реалистичны такие проекты?
Животные, которых могут воскресить
Этот сумчатый хищник исчез в 1936 году, но его ДНК уже практически полностью секвенирована. Ученые планируют использовать толстохвостого кенгурового прыгуна в качестве суррогатной матери, что дает надежду на возвращение тилацина.
Этот древний гигант вымер около 4000 лет назад, но его ближайший родственник – азиатский слон. Генетики собираются внедрить в его ДНК гены мамонта, создавая гибридного "мамофанта". Компания Colossal обещает представить эмбрион уже к 2028 году.
Эта нелетающая птица исчезла в XVII веке. Основная сложность – в особенностях размножения птиц, но ученые намерены редактировать ДНК никобарского голубя, ближайшего родственника дронта.
Когда-то эти птицы покрывали небо огромными стаями, но вымерли в 1930-х. Исследователи предлагают изменить ДНК полосатого голубя, чтобы вернуть исчезнувший вид.
Эта уникальная лягушка вынашивала детёнышей в желудке. В 2013 году ученым удалось клонировать её эмбрионы, но пока без успешного завершения процесса.
Этот вид уже однажды удалось воскресить с помощью клонирования, но клон прожил всего несколько минут. С тех пор эксперименты не повторялись.
Предок современных коров вымер в XVII веке, но учёные пытаются "воссоздать" его с помощью селекции. Так появились "тауросы", уже живущие в Европе.
Подвид зебры с уникальной окраской исчез в XIX веке. Генетики выявили нужные гены у современных зебр и ведут селекцию, чтобы вернуть кваггу.
Несмотря на впечатляющие успехи, не все учёные поддерживают идею воскрешения животных. Некоторые считают, что приоритетом должно быть сохранение существующих видов, а не "игра в Бога".
Исчезнувший (вымерший) (англ. Extinct, сокращённо — EX) — охранный статус, присваиваемый таксону, не встречающемуся как в дикой природе с момента последнего официально зарегистрированного наблюдения, так и не сохранившемуся в неволе.
Таксо́н (лат. taxon, мн. ч. taxa; от др.-греч. τάξις - "порядок, устройство, организация") — группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.