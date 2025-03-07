Молочный миф: что на самом деле происходит в организме кошки после миски молока

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие из нас с детства уверены, что кошки обожают молоко и оно полезно для них. Но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся, можно ли давать молоко нашим пушистым друзьям и в каком возрасте.​

Молоко в рационе котят

Для новорождённых котят материнское молоко — основной источник питания, обеспечивающий необходимыми веществами для роста и развития. В этот период их организм вырабатывает фермент лактазу, который помогает переваривать лактозу — молочный сахар.

Однако, если по каким-то причинам котёнок остался без материнского молока, рекомендуется использовать специальные заменители, такие как Beaphar Kitty-Milk или Royal Canin Babycat Milk. Они максимально приближены по составу к кошачьему молоку и обеспечивают необходимый баланс питательных веществ.

Переход к твёрдой пище

По мере взросления, примерно к 4–5 неделям, котята начинают интересоваться твёрдой пищей. В этот период количество вырабатываемой лактазы снижается, и потребность в молоке уменьшается. К трём месяцам котята обычно полностью переходят на твёрдую пищу, и молоко перестаёт быть необходимым компонентом их рациона.

Молоко и взрослые кошки

У многих взрослых кошек снижается способность переваривать лактозу из-за уменьшения выработки лактазы. Это может привести к проблемам с пищеварением, таким как диарея и вздутие живота. Поэтому давать молоко взрослым кошкам не рекомендуется. Однако некоторые кошки могут сохранять способность переваривать лактозу, и в небольших количествах молоко не вызывает у них проблем. В таких случаях можно предложить питомцу немного молока, но важно следить за его реакцией.

Альтернативы молоку

Если ваша кошка любит молочные продукты, лучше предложить ей кисломолочные изделия, такие как кефир, ряженка или йогурт без добавок. В процессе ферментации лактоза в них расщепляется, что делает их более безопасными для кошек. Однако и здесь важно соблюдать меру и наблюдать за реакцией питомца.

Советы по введению молочных продуктов в рацион

Наблюдайте за реакцией. При первом введении молочного продукта дайте небольшое количество и следите за состоянием кошки в течение 24 часов.​

Выбирайте продукты с низким содержанием лактозы. Кисломолочные продукты предпочтительнее цельного молока.​

Не смешивайте с основным кормом. Молочные продукты следует давать отдельно от основного питания, чтобы избежать проблем с пищеварением.​

В заключение, молоко полезно для котят в первые недели жизни, но по мере взросления их потребность в нём снижается. Взрослым кошкам молоко давать не рекомендуется из-за возможной непереносимости лактозы. Если вы хотите побаловать своего питомца, выбирайте кисломолочные продукты в небольших количествах и внимательно наблюдайте за его реакцией.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

