Не носите обувь на собаке слишком долго: это может привести к проблемам

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обувь для собак: защита или модный аксессуар: ветеринар объясняет

Обувь для собак - не просто стильный аксессуар, а необходимая защита для лап питомца. В жаркую погоду асфальт может обжечь подушечки, а зимой лапы страдают от реагентов и мороза. Но стоит ли носить ботинки постоянно?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Японский хин

Почему обувь полезна для собак

Защищает от ожогов - асфальт летом раскаляется, а цементные поверхности могут перегреваться. Предотвращает загрязнение - пыль, мазут и химикаты с улиц могут попасть в организм при вылизывании лап. Помогает пожилым собакам - обувь с нескользящей подошвой делает передвижение безопаснее.

Когда обувь может навредить

Нельзя носить постоянно - лапы должны контактировать с поверхностями для терморегуляции.

- лапы должны контактировать с поверхностями для терморегуляции. Может вызвать грибковые инфекции - в обуви лапы потеют, создавая влажную среду для бактерий.

- в обуви лапы потеют, создавая влажную среду для бактерий. Нарушает естественный износ когтей - из-за этого когти могут становиться слишком длинными.

Как выбрать обувь для собаки

Подбирайте по размеру - неправильная посадка может привести к травмам.

- неправильная посадка может привести к травмам. Оставляйте лапы свободными дома - обувь нужна только для прогулок.

- обувь нужна только для прогулок. Проверяйте удобство - лапы не должны натираться или сковываться в движении.

Вывод: обувь защищает лапы, но носить её нужно с умом, только по необходимости и не на весь день.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



