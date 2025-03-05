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Не носите обувь на собаке слишком долго: это может привести к проблемам

1:29
Зоосфера

Обувь для собак: защита или модный аксессуар: ветеринар объясняет

Обувь для собак - не просто стильный аксессуар, а необходимая защита для лап питомца. В жаркую погоду асфальт может обжечь подушечки, а зимой лапы страдают от реагентов и мороза. Но стоит ли носить ботинки постоянно?

Собака породы Японский хин
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы Японский хин

Почему обувь полезна для собак

  1. Защищает от ожогов - асфальт летом раскаляется, а цементные поверхности могут перегреваться.

  2. Предотвращает загрязнение - пыль, мазут и химикаты с улиц могут попасть в организм при вылизывании лап.

  3. Помогает пожилым собакам - обувь с нескользящей подошвой делает передвижение безопаснее.

Когда обувь может навредить

  • Нельзя носить постоянно - лапы должны контактировать с поверхностями для терморегуляции.

  • Может вызвать грибковые инфекции - в обуви лапы потеют, создавая влажную среду для бактерий.

  • Нарушает естественный износ когтей - из-за этого когти могут становиться слишком длинными.

Как выбрать обувь для собаки

  • Подбирайте по размеру - неправильная посадка может привести к травмам.

  • Оставляйте лапы свободными дома - обувь нужна только для прогулок.

  • Проверяйте удобство - лапы не должны натираться или сковываться в движении.

Вывод: обувь защищает лапы, но носить её нужно с умом, только по необходимости и не на весь день.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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