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Девять жизней кошек — сказка или научный факт

1:49
Зоосфера

Однажды в Нью-Йорке случился невероятный случай: кошка сорвалась с 32-го этажа, упала на тротуар и… спокойно встала на лапы! Ветеринары обнаружили у неё лишь сколотый зуб и лёгкий ушиб. Спустя два дня она вернулась домой, словно ничего не произошло.

Черный котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный котенок

Истории о кошках, переживших падение с высоты, всегда становятся сенсациями. Однако в реальности даже прыжок с первого этажа может привести к переломам и внутренним травмам.

Есть ли у кошек "девять жизней"?

Миф о кошачьей неуязвимости связан с их анатомией: гибкое тело, развитый вестибулярный аппарат и способность группироваться в воздухе действительно помогают снизить силу удара. Но это не делает их неуязвимыми — любое падение может оказаться смертельным.

Кошачья слюна: исцеление или опасность?

Ещё один распространённый миф — "волшебные" свойства кошачьей слюны. Многие верят, что она помогает заживлять раны. На самом деле, вылизывание — это способ очистить повреждение и снять стресс. Но слишком частые касания языком только повышают риск инфицирования.

Как защитить питомца?

Главное правило — не надеяться на чудо, а предотвращать опасные ситуации:

  • Защитные сетки на окнах помогут избежать падений.
  • Уход за шерстью снизит риск заглатывания волосков, которые могут вызвать проблемы с пищеварением.
  • Внимательное отношение к поведению поможет вовремя заметить недомогание или тревожные сигналы.

Кошки действительно невероятно ловки, но у них, как и у людей, всего одна жизнь. И только забота хозяина может уберечь их от опасностей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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