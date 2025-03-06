Девять жизней кошек — сказка или научный факт

Однажды в Нью-Йорке случился невероятный случай: кошка сорвалась с 32-го этажа, упала на тротуар и… спокойно встала на лапы! Ветеринары обнаружили у неё лишь сколотый зуб и лёгкий ушиб. Спустя два дня она вернулась домой, словно ничего не произошло.
Истории о кошках, переживших падение с высоты, всегда становятся сенсациями. Однако в реальности даже прыжок с первого этажа может привести к переломам и внутренним травмам.
Миф о кошачьей неуязвимости связан с их анатомией: гибкое тело, развитый вестибулярный аппарат и способность группироваться в воздухе действительно помогают снизить силу удара. Но это не делает их неуязвимыми — любое падение может оказаться смертельным.
Ещё один распространённый миф — "волшебные" свойства кошачьей слюны. Многие верят, что она помогает заживлять раны. На самом деле, вылизывание — это способ очистить повреждение и снять стресс. Но слишком частые касания языком только повышают риск инфицирования.
Главное правило — не надеяться на чудо, а предотвращать опасные ситуации:
Кошки действительно невероятно ловки, но у них, как и у людей, всего одна жизнь. И только забота хозяина может уберечь их от опасностей.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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