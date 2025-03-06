15 лошадиных сил и зрение на 360 градусов: что делает лошадей уникальными

Лошади — удивительные животные. Они могут отдыхать стоя, двигаться со скоростью 70 км/ч и развивать мощность до 15 лошадиных сил.
Лошади способны слышать высокочастотные звуки и различать частоту вибрации в 116 ударов в минуту и частоту вибрации в 120 ударов в минуту.
Лошадь способна видеть вокруг себя почти на 360 градусов.
Вблизи она улавливает малейшие движения и изменения в мимике человека. Их мышцы не расслабляются во время сна и продолжают сохранять равновесие.
Кроме того, у этих животных есть одна особенность в организме, которая помогает им спать на ногах с минимальными усилиями. Это так называемый аппарат удержания, который состоит из группы мышц, сухожилий и связок задних ног лошади.
Ученые подтвердили прошлые выводы о том, что первые домашние лошади Нового Света произошли с Пиренейского полуострова. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS One.
Лошади видят синий и зеленый цвета спектра и их цветовые вариации, но не различают красный. Исследования показывают, что их цветовое зрение напоминает дальтонизм у людей, когда некоторые цвета, особенно красный и его оттенки, воспринимаются как зеленые.
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