15 лошадиных сил и зрение на 360 градусов: что делает лошадей уникальными

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лошади — удивительные животные. Они могут отдыхать стоя, двигаться со скоростью 70 км/ч и развивать мощность до 15 лошадиных сил.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лошадь

Почему лошади уникальны

Лошади способны слышать высокочастотные звуки и различать частоту вибрации в 116 ударов в минуту и частоту вибрации в 120 ударов в минуту.

Лошадь способна видеть вокруг себя почти на 360 градусов.

Вблизи она улавливает малейшие движения и изменения в мимике человека. Их мышцы не расслабляются во время сна и продолжают сохранять равновесие.

Кроме того, у этих животных есть одна особенность в организме, которая помогает им спать на ногах с минимальными усилиями. Это так называемый аппарат удержания, который состоит из группы мышц, сухожилий и связок задних ног лошади.

Ученые подтвердили прошлые выводы о том, что первые домашние лошади Нового Света произошли с Пиренейского полуострова. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Как лошадь видит мир

Лошади видят синий и зеленый цвета спектра и их цветовые вариации, но не различают красный. Исследования показывают, что их цветовое зрение напоминает дальтонизм у людей, когда некоторые цвета, особенно красный и его оттенки, воспринимаются как зеленые.