Сотни видов, а спят одинаково: раскрыта главная тайна африканских антилоп

Антилопы обитают в Африке и Южной Азии. Они живут стадами. Питаются травянистой растительностью, реже листьями деревьев. Существует несколько групп антилоп, некоторые из них ближе по происхождению к быкам, другие к козлам и баранам.
Никто даже точно не знает, сколько существует видов антилоп. Всего их насчитывается около сотни — разные зоологи предлагают разные системы классификации.
Большинство антилоп обитает в Африке. Интересно, что на этом континенте обитают самая большая антилопа в мире — канн, и самая маленькая — дик-дик.
Днем они спят в затененных укрытиях. На этих антилоп могут охотиться львы, хищные птицы, змеи и другие плотоядные животные. Чтобы спастись от хищников, антилопы прячутся в сухой траве, чему способствует их защитная окраска.
Антилопы мигрируют в места, где трава зеленее и вкуснее, и тем самым спасаются от засухи.
На границе между Кенией и Танзанией как раз такое место, где трава созревает с разной скоростью из-за климата, и если ходить туда-сюда, еды всегда будет достаточно.
Антило́пы (от ср.-греч. ἀνθόλοψ — «рогатое животное») — название некоторых подсемейств и родов полорогих (Bovidae). Антилопы не составляют единой группы (таксона), и к ним обычно причисляют всех тех полорогих, которые не относятся к крупному рогатому скоту, баранам и козам.
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