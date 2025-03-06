Линька кошки не заканчивается? Вот что поможет спасти ваш дом от шерсти

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Линька кошек — естественный процесс, который обычно проходит в межсезонье. Однако у некоторых питомцев она затягивается, превращая уборку дома в бесконечную борьбу с шерстью. Почему это происходит и как помочь своему любимцу, не надеясь лишь на вычесывание?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Когда и почему кошки линяют

Линька обычно совпадает с весной и осенью, но её интенсивность зависит от ряда факторов:

Порода — длинношерстные кошки теряют больше шерсти.

— длинношерстные кошки теряют больше шерсти. Возраст — у молодых и пожилых питомцев процесс может идти дольше.

— у молодых и пожилых питомцев процесс может идти дольше. Состояние здоровья — гормональные сбои, стресс и болезни провоцируют сильное выпадение шерсти.

— гормональные сбои, стресс и болезни провоцируют сильное выпадение шерсти. Качество питания — недостаток витаминов делает шерсть ломкой, а линьку — бесконечной.

Как уменьшить линьку

Вычесывание

Простая, но важная процедура. Для короткошерстных кошек подойдут резиновые варежки и щётки, а для пушистых — фурминаторы, которые удаляют подшёрсток, не повреждая основную шерсть.

Купание

Раз в месяц можно использовать специальный шампунь, чтобы смыть выпавшую шерсть и освежить кожу питомца. Но не переборщите — частое купание сушит кожу, а это только усугубляет линьку.

Коррекция рациона

Линька затянулась? Обратите внимание на корм. Недостаток жирных кислот Омега-3 и Омега-6 приводит к выпадению шерсти. Добавьте в рацион качественный корм или натуральные источники полезных жиров, такие как рыба или льняное масло.

Избавление от шерсти в желудке

Кошки проглатывают шерсть, когда умываются, и если она не выходит естественным путём, могут начаться проблемы с пищеварением. Специальные пасты для выведения шерсти или пророщенная трава помогают решить эту проблему.

Когда пора к ветеринару

Если шерсть выпадает не просто сильно, а клочьями, появляются залысины или питомец чешется — это повод проверить здоровье. Аллергия, гормональный сбой или проблемы с кожей могут быть причиной.

Правильный уход и питание помогут сделать линьку менее заметной, а вашу одежду — менее пушистой!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

