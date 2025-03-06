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Линька кошки не заканчивается? Вот что поможет спасти ваш дом от шерсти

2:17
Зоосфера

Линька кошек — естественный процесс, который обычно проходит в межсезонье. Однако у некоторых питомцев она затягивается, превращая уборку дома в бесконечную борьбу с шерстью. Почему это происходит и как помочь своему любимцу, не надеясь лишь на вычесывание?

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Когда и почему кошки линяют

Линька обычно совпадает с весной и осенью, но её интенсивность зависит от ряда факторов:

  • Порода — длинношерстные кошки теряют больше шерсти.
  • Возраст — у молодых и пожилых питомцев процесс может идти дольше.
  • Состояние здоровья — гормональные сбои, стресс и болезни провоцируют сильное выпадение шерсти.
  • Качество питания — недостаток витаминов делает шерсть ломкой, а линьку — бесконечной.

Как уменьшить линьку

Вычесывание
Простая, но важная процедура. Для короткошерстных кошек подойдут резиновые варежки и щётки, а для пушистых — фурминаторы, которые удаляют подшёрсток, не повреждая основную шерсть.

Купание
Раз в месяц можно использовать специальный шампунь, чтобы смыть выпавшую шерсть и освежить кожу питомца. Но не переборщите — частое купание сушит кожу, а это только усугубляет линьку.

Коррекция рациона
Линька затянулась? Обратите внимание на корм. Недостаток жирных кислот Омега-3 и Омега-6 приводит к выпадению шерсти. Добавьте в рацион качественный корм или натуральные источники полезных жиров, такие как рыба или льняное масло.

Избавление от шерсти в желудке
Кошки проглатывают шерсть, когда умываются, и если она не выходит естественным путём, могут начаться проблемы с пищеварением. Специальные пасты для выведения шерсти или пророщенная трава помогают решить эту проблему.

Когда пора к ветеринару

Если шерсть выпадает не просто сильно, а клочьями, появляются залысины или питомец чешется — это повод проверить здоровье. Аллергия, гормональный сбой или проблемы с кожей могут быть причиной.

Правильный уход и питание помогут сделать линьку менее заметной, а вашу одежду — менее пушистой!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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