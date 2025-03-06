Линька кошки не заканчивается? Вот что поможет спасти ваш дом от шерсти

Линька кошек — естественный процесс, который обычно проходит в межсезонье. Однако у некоторых питомцев она затягивается, превращая уборку дома в бесконечную борьбу с шерстью. Почему это происходит и как помочь своему любимцу, не надеясь лишь на вычесывание?
Линька обычно совпадает с весной и осенью, но её интенсивность зависит от ряда факторов:
Вычесывание
Простая, но важная процедура. Для короткошерстных кошек подойдут резиновые варежки и щётки, а для пушистых — фурминаторы, которые удаляют подшёрсток, не повреждая основную шерсть.
Купание
Раз в месяц можно использовать специальный шампунь, чтобы смыть выпавшую шерсть и освежить кожу питомца. Но не переборщите — частое купание сушит кожу, а это только усугубляет линьку.
Коррекция рациона
Линька затянулась? Обратите внимание на корм. Недостаток жирных кислот Омега-3 и Омега-6 приводит к выпадению шерсти. Добавьте в рацион качественный корм или натуральные источники полезных жиров, такие как рыба или льняное масло.
Избавление от шерсти в желудке
Кошки проглатывают шерсть, когда умываются, и если она не выходит естественным путём, могут начаться проблемы с пищеварением. Специальные пасты для выведения шерсти или пророщенная трава помогают решить эту проблему.
Если шерсть выпадает не просто сильно, а клочьями, появляются залысины или питомец чешется — это повод проверить здоровье. Аллергия, гормональный сбой или проблемы с кожей могут быть причиной.
Правильный уход и питание помогут сделать линьку менее заметной, а вашу одежду — менее пушистой!
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