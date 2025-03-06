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Какие собаки признаны самыми опасными в мире? Вот их список

2:53
Зоосфера

Некоторые породы собак вызывают умиление в соцсетях, но за их внешностью скрывается опасное наследие. В разных странах мира владельцев таких питомцев штрафуют, а законы против них ужесточаются.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Какие породы оказались под запретом и почему их боятся больше остальных?

Питбули: от семейных любимцев до запретных бойцов

Одна из самых запрещенных пород в мире — питбуль. Их вывели для боев, но в 90-х годах эти собаки получили репутацию идеальных семейных питомцев. Это привлекло неопытных владельцев, не осознававших всю ответственность.

Сегодня в ряде стран, включая Великобританию, питбулей запрещают. Причина — статистика: 65% смертельных нападений собак в США приходится именно на них.

Тоса-ину: бойцы, которые не знают страха

Тоса-ину долгое время использовались для легальных собачьих боев в Японии. Эти собаки отличаются выносливостью и высоким болевым порогом.

В Норвегии и Дании порода запрещена: были зафиксированы случаи, когда тоса-ину нападали даже на полицейских собак и не отступали, даже находясь под огнем.

Аргентинские доги: охотники, которые не знают преград

Аргентинский дог был выведен для охоты на крупных хищников, таких как пумы. Однако в городской среде их инстинкты нередко срабатывают против бегунов и велосипедистов.

В ряде стран эта порода запрещена или требует строгого лицензирования.

Бандог: гибрид, созданный для охраны тюрем

Эта смесь мастифа и питбуля была разработана для охраны заключенных. Бандогов обучали атаковать при слове "бежать".

Некоторые страны ввели уголовную ответственность за разведение этих собак, поскольку зафиксированы случаи нападений, когда бандог преодолевал трёхметровые заборы.

Маламуты: скрытая угроза за пушистой шерстью

Хотя маламуты выглядят дружелюбными и пушистыми, их стайный инстинкт может стать проблемой. Известны случаи, когда маламуты объединялись в стаи, загрызая оленей и даже нападая на туристов.

Их запретили в некоторых регионах Канады и Скандинавии, где были зафиксированы нападения на людей.

Почему породы попадают под запрет?

Запрет определенных пород — это мера предосторожности, основанная на статистике нападений. Однако многие специалисты считают, что проблема не в самих собаках, а в их владельцах.

Безответственное разведение, неправильное воспитание и отсутствие контроля делают потенциально опасных собак угрозой. Поэтому в ряде стран вводят не только запреты, но и жесткие требования к владельцам определенных пород.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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