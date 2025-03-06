Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует
Смиряться или бежать наутёк? Анна Семенович дала чёткий ответ на вопрос о токсичных отношениях
Звезда Баварии в пролёте: Киммих оказался ненужным ни Реалу, ни Барселоне

Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков

Зоосфера

Не только животные, но и насекомые могут быть впечатляюще сильными — особенно если вспомнить их крошечные размеры! Некоторые из них могут нести гораздо больше собственного веса, что весьма впечатляюще для их строения тела и веса.

Майский жук, хрущ
Фото: commons.wikimedia.org by gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майский жук, хрущ

Самые сильные насекомые

Жуки, признанные самыми сильными насекомыми, обладают замечательными физическими возможностями, которые объясняются их уникальными особенностями строения.

Основным фактором, способствующим их прочности, является экзоскелет, внешняя оболочка, состоящая из жесткого материала, называемого хитином. Этот экзоскелет не только обеспечивает защиту, но и служит важным компонентом при определении их прочности.

Состав экзоскелета

Экзоскелет жуков состоит из хитина, прочного материала, который придает упругость и долговечность. Этот хитиновый экзоскелет играет жизненно важную роль в поддержке и защите тела насекомого.

Грузоподъёмность

Одним из заметных проявлений силы жуков является их способность переносить грузы, значительно превышающие вес их собственного тела. Некоторые виды жуков демонстрируют способность транспортировать объекты, которые более чем в 50 раз превышают их вес.

Структура мышц 

Экзоскелет служит основой для прикрепления мышц, позволяя жукам эффективно прилагать силу. Мышцы тесно связаны с внутренней поверхностью экзоскелета, способствуя скоординированным и надежным движениям.

Экологическая адаптация

Сила жуков развилась как адаптация к их экологическим ролям и требованиям выживания.

Способность переносить тяжелые грузы оказывается полезной при выполнении таких задач, как транспортировка пищи, строительство гнезд и защита от хищников.

Уточнения

Жесткокры́лые или жуки́ (лат. Coleoptera), — отряд насекомых, представители которого характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые, сильно склеротизированные, либо кожистые надкрылья, лишённые жилкования, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих для полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями (очень редко крылья и надкрылья редуцированы).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Последние материалы
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует
Смиряться или бежать наутёк? Анна Семенович дала чёткий ответ на вопрос о токсичных отношениях
Звезда Баварии в пролёте: Киммих оказался ненужным ни Реалу, ни Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.