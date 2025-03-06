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Знак привязанности или тревожный сигнал? Облизывание собак под новым углом

3:35
Зоосфера

Каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с этим: стоит наклониться к питомцу, и он тут же устремляется облизывать ваше лицо. Это выглядит мило, но что на самом деле кроется за таким поведением?

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Инстинкты, передающиеся поколениями

Облизывание — это не просто знак привязанности, а древний ритуал. У волков щенки лизали морды взрослых, прося их отрыгнуть пищу. Собаки унаследовали этот инстинкт, но теперь он больше связан с потребностью во внимании и признании вас частью "стаи".

Еще одна причина — невербальное общение. Если после того, как питомец лизнул вас, он получил ласку или угощение, он запомнит: это работает. Так облизывание превращается в хитрый способ манипуляции.

Чувствует эмоции или просто изучает вас?

Некоторые собаки способны "сканировать" настроение хозяина. Если человек грустит или нервничает, питомец может усиленно облизывать его, пытаясь улучшить настроение. Это не магия, а наблюдательность: собаки связывают эмоции с реакцией хозяина и действуют по отработанной схеме.

Еще один интересный факт — язык собаки не просто передает эмоции, но и анализирует химию вашего тела. В поте содержатся соли, гормоны (например, кортизол, уровень которого растёт при стрессе) и даже остатки пищи, которую вы ели несколько часов назад.

Некоторые питомцы могут улавливать изменения запаха, связанные с болезнями, и облизывают хозяина в определённых местах не просто так.

Гормоны радости или тревожный сигнал?

Облизывание стимулирует выработку у собаки эндорфинов — гормонов удовольствия. Это помогает ей успокоиться, особенно если она переживает стресс. Например, питомец может лизать вас после долгой разлуки, чтобы снять напряжение.

Но если собака делает это навязчиво, дрожит, скулит и буквально не отходит от вас, это может быть признаком тревожности. В таком случае стоит обратить внимание на её психологическое состояние.

Как реагировать? Стоит ли отучать?

Если вы не против облизывания, просто наслаждайтесь моментом. Но если вам это не по душе, важно мягко скорректировать поведение питомца.

  • Вместо лица подставляйте ладонь, чтобы переключить его внимание.
  • Можно ввести команду "Поцелуй", приучая собаку облизывать только руку.
  • Если собака слишком настойчиво добивается вашего внимания, попробуйте отвлекать её игрушками или играми.

Главное — не ругайте и не отталкивайте резко. Собака не поймёт, что сделала не так, а вот доверие может пошатнуться.

Когда облизывание — не признак любви?

Некоторые собаки вообще не проявляют такой привычки, и это не значит, что они вас не любят. Они могут выражать привязанность через другие жесты: одни предпочитают лежать рядом, другие — приносить игрушки.

Но если ваш питомец облизывает вас исключительно перед тем, как получить вкусняшку или разрешение запрыгнуть на диван, возможно, это вовсе не жест любви, а хитро рассчитанный манёвр.

В конечном итоге, облизывание — это сложный язык собак, в котором перемешаны привязанность, инстинкты и даже лёгкая манипуляция. Ваша задача — научиться понимать своего питомца и реагировать так, чтобы сохранить доверие и гармонию в отношениях.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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