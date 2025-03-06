Из звёзд рекламы в породу-призрак: почему мир отвернулся от этих собак

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые породы собак, которые когда-то были невероятно популярны, сегодня оказались на грани исчезновения. Одной из таких пород стал гладкий фокстерьер — легендарный терьер, прославившийся как символ компании HMV и одна из самых узнаваемых британских пород.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/master1305 is licensed under Public domian Собака породы Фокстерьер

Историческая порода под угрозой

Фокстерьеры на протяжении веков были неотъемлемой частью британской культуры. Они использовались в охоте, сопровождали аристократов и служили верными компаньонами. Однако в последние десятилетия популярность породы стремительно падает.

В 2024 году в Великобритании было зарегистрировано всего 45 щенков гладкошерстного фокстерьера — это самый низкий показатель за всю историю учета. Для сравнения, в начале XX века ежегодно рождалось около 3000 щенков.

Почему фокстерьеры теряют популярность

Несмотря на уникальный характер и выдающиеся охотничьи качества, интерес к породе снижается по ряду причин:

Изменение образа жизни : в городских условиях людям все чаще нужны компактные и спокойные породы, а фокстерьеры — энергичные и активные собаки.

: в городских условиях людям все чаще нужны компактные и спокойные породы, а фокстерьеры — энергичные и активные собаки. Рост популярности других пород : многие владельцы предпочитают лабрадоров, французских бульдогов и других модных компаньонов.

: многие владельцы предпочитают лабрадоров, французских бульдогов и других модных компаньонов. Сложность в воспитании: фокстерьеры — умные, но упрямые собаки, требующие активного обучения и социализации.

Не только фокстерьеры: другие породы тоже под угрозой

Фокстерьер — не единственная британская порода, численность которой резко сократилась. В 2024 году эрдельтерьер был впервые добавлен в список уязвимых пород, а йоркширский терьер и шетландская овчарка показали самые низкие показатели численности с 1944 и 1946 годов соответственно.

Серьезное снижение рождаемости зафиксировано у шотландского терьера, численность которого упала до 387 щенков в год.

Шанс на спасение породы

Несмотря на тревожную статистику, эксперты надеются привлечь внимание к вымирающим породам. В этом году на крупнейшей британской выставке Crufts пройдет специальный конкурс для уязвимых пород, где можно будет увидеть редких представителей британского собаководства.

"Гладкошерстный фокстерьер когда-то был одной из самых узнаваемых пород в мире, и эти цифры вызывают серьезное беспокойство", — говорит представитель Crufts Билл Ламберт.

Организаторы призывают потенциальных владельцев не ограничиваться популярными породами, а обратить внимание на менее известных, но не менее достойных собак.

Итог

Многие редкие породы оказываются на грани исчезновения просто потому, что о них мало знают. Если спрос не восстановится, в ближайшие годы мир может потерять легендарные британские собаки, которые были частью истории на протяжении веков.

Уточнения

Фокстерьер (англ. fox terrier) — порода собак.

