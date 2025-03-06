Скучает, воет, портит мебель: что делать, если собака плохо переносит одиночество

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Зоосфера

Для многих возвращение домой и радостное приветствие собаки — один из самых приятных моментов дня. Однако ваш четвероногий друг не всегда так рад провести часы в одиночестве, пока вас нет. Вопрос о том, сколько времени собака может оставаться одна дома без вреда для ее здоровья и благополучия, особенно актуален для занятых людей.

Собака породы Бультерьер
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы Бультерьер

Реальные границы одиночества

По словам Рейчел Роджерс, кинолога и специалиста по поведению собак из Napo Pet Insurance, в идеале собаку нельзя оставлять одну дольше четырех часов. Это связано с ее базовыми потребностями:

  • Регулярные перерывы на туалет.
  • Доступ к физической активности.
  • Взаимодействие с человеком или другими животными.

"Собакам нужно внимание, физические упражнения и любовь, и крайне важно, чтобы хозяева были в состоянии удовлетворить все их потребности", — отмечает Роджерс.

Оставлять питомца одного на 8-10 часов без возможности выйти на улицу — значит создавать условия, которые не соответствуют его естественным потребностям.

Собака и работа: как совместить

Многие люди завели питомцев во время карантина, когда работали из дома. Но с возвращением в офис возникла дилемма: можно ли совмещать работу и заботу о собаке? По мнению специалистов, это возможно, но требует дополнительных решений.

Что можно предпринять

  • Найти доверенного догситтера или выгульщика собак, который сможет прийти в течение дня.
  • Подумать о дневном уходе за собакой (дневные передержки или специализированные центры).
  • Корректировать свой график: если после работы планируются тренировки или встречи, то собака может остаться одна еще дольше, что увеличит риск ее стресса и нежелательного поведения.

Ответственность хозяина

Перед тем как завести собаку, стоит реалистично оценить свой образ жизни. Долгие часы одиночества могут привести к скуке, тревоге и даже разрушительному поведению.

"Собаки заслуживают общения, любви и привязанности. Если вы планируете насыщенный образ жизни, стоит заранее подумать о решениях, которые позволят питомцу чувствовать себя комфортно", — подчеркивает эксперт.

Занятость и работа не означают, что вы не можете завести собаку. Однако уход за питомцем требует внимательного подхода. Долгое одиночество — это стресс для собаки, который может привести к проблемам с поведением. Чтобы обеспечить ей комфорт, важно заранее продумать, как компенсировать часы разлуки: будь то помощник, прогулки с выгульщиком или гибкий график.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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