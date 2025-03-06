Лоток для одного, ковер для другого? Почему кошка оставляет сюрпризы мимо туалета

3:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их питомец исправно ходит в лоток по-маленькому, но упорно игнорирует его для других нужд. Такое поведение вызывает вопросы и раздражение, особенно если раньше проблем не было. Почему кошка начала какать мимо лотка, и как исправить ситуацию?

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Основные причины, почему кошка не ходит в лоток по-большому

Кошки — чистоплотные и разборчивые животные, а их туалетные привычки формируются под влиянием множества факторов. Если питомец вдруг начал искать альтернативные места для дефекации, стоит обратить внимание на возможные причины.

Медицинские проблемы

Прежде всего, нужно исключить заболевания. Если кошке больно ходить в туалет, она может ассоциировать лоток с неприятными ощущениями и избегать его. Возможные причины:

Запор: сопровождается дискомфортом, из-за чего кошка ищет другое место.

сопровождается дискомфортом, из-за чего кошка ищет другое место. Диарея: животное может просто не успеть добежать до лотка.

животное может просто не успеть добежать до лотка. Артрит или болезни суставов: особенно у пожилых кошек, которым трудно забираться в высокий лоток.

особенно у пожилых кошек, которым трудно забираться в высокий лоток. Болезни почек и мочевого пузыря: при учащённом мочеиспускании туалет быстро загрязняется, и кошка начинает искать чистое место.

Если поведение резко изменилось, лучше посетить ветеринара.

Грязный или неудобный лоток

Чистота играет ключевую роль. Даже если хозяин убирает наполнитель, сам лоток со временем впитывает запахи, от которых кошка может отвернуться.

Лоток нужно мыть не только водой, но и мягкими чистящими средствами без резкого запаха.

Питомец может отвергнуть новый наполнитель, если он резко отличается по запаху и текстуре.

Неправильное расположение туалета

Кошка чувствует себя уязвимой во время туалета, поэтому место лотка должно быть уединённым. Неудачные локации:

Около мисок с едой и водой.

В проходных или шумных местах.

Рядом с бытовыми приборами, которые могут неожиданно включиться.

Конкуренция между кошками

Если в доме несколько кошек, но всего один лоток, могут возникнуть конфликты. Оптимальное решение — "количество кошек + 1 дополнительный лоток", чтобы у каждого питомца была возможность пользоваться туалетом без стресса.

Стресс и тревожность

Кошки очень чувствительны к изменениям. На их поведение могут повлиять:

Переезд или перестановка мебели.

Появление нового питомца или ребёнка.

Громкие звуки, страх или неприятные ассоциации с лотком.

Иногда кошка начинает избегать туалета после неприятного опыта — например, если во время дефекации её что-то напугало.

Как исправить ситуацию

Исключите медицинские проблемы: сначала посетите ветеринара.

сначала посетите ветеринара. Обеспечьте чистоту: мойте лоток и меняйте наполнитель чаще.

мойте лоток и меняйте наполнитель чаще. Выберите правильное место: тихое, уединённое, вдали от еды.

тихое, уединённое, вдали от еды. Добавьте второй лоток: особенно если кошек в доме несколько.

особенно если кошек в доме несколько. Обратите внимание на стресс: кошке может помочь феромонный диффузор или больше внимания со стороны хозяина.

Как убрать запах и предотвратить повторение

Если кошка уже сходила мимо лотка, важно не просто убрать последствия, но и нейтрализовать запах, иначе она вернётся к этому месту. Лучше использовать ферментные очистители, а не обычные бытовые средства, которые могут оставить незаметные для человека, но ощутимые для кошки следы.

Если кошка отказывается возвращаться в лоток — попробуйте временно поставить туда ещё один, а затем постепенно передвигать его ближе к основному туалету.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

