Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добраться в Израиль после отмены рейсов El Al: раскрываем подробности
Этот фрукт поможет избавиться от запоров и улучшить пищеварение
Чёрные точки, тусклый цвет лица, шелушения? Решение уже найдено
Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть
Мясо, которое раньше было популярным, теперь незаслуженно забыто — пересмотрите своё отношение
Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин
Жизнь после смерти возможна? Ответ дали наши клетки
Bluetooth-система для диагностики двигателя: будущее уже здесь
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе

Лоток для одного, ковер для другого? Почему кошка оставляет сюрпризы мимо туалета

3:53
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их питомец исправно ходит в лоток по-маленькому, но упорно игнорирует его для других нужд. Такое поведение вызывает вопросы и раздражение, особенно если раньше проблем не было. Почему кошка начала какать мимо лотка, и как исправить ситуацию?

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстый кот

Основные причины, почему кошка не ходит в лоток по-большому

Кошки — чистоплотные и разборчивые животные, а их туалетные привычки формируются под влиянием множества факторов. Если питомец вдруг начал искать альтернативные места для дефекации, стоит обратить внимание на возможные причины.

Медицинские проблемы

Прежде всего, нужно исключить заболевания. Если кошке больно ходить в туалет, она может ассоциировать лоток с неприятными ощущениями и избегать его. Возможные причины:

  • Запор: сопровождается дискомфортом, из-за чего кошка ищет другое место.
  • Диарея: животное может просто не успеть добежать до лотка.
  • Артрит или болезни суставов: особенно у пожилых кошек, которым трудно забираться в высокий лоток.
  • Болезни почек и мочевого пузыря: при учащённом мочеиспускании туалет быстро загрязняется, и кошка начинает искать чистое место.

Если поведение резко изменилось, лучше посетить ветеринара.

Грязный или неудобный лоток

Чистота играет ключевую роль. Даже если хозяин убирает наполнитель, сам лоток со временем впитывает запахи, от которых кошка может отвернуться.

  • Лоток нужно мыть не только водой, но и мягкими чистящими средствами без резкого запаха.
  • Питомец может отвергнуть новый наполнитель, если он резко отличается по запаху и текстуре.

Неправильное расположение туалета

Кошка чувствует себя уязвимой во время туалета, поэтому место лотка должно быть уединённым. Неудачные локации:

  • Около мисок с едой и водой.
  • В проходных или шумных местах.
  • Рядом с бытовыми приборами, которые могут неожиданно включиться.

Конкуренция между кошками

Если в доме несколько кошек, но всего один лоток, могут возникнуть конфликты. Оптимальное решение — "количество кошек + 1 дополнительный лоток", чтобы у каждого питомца была возможность пользоваться туалетом без стресса.

Стресс и тревожность

Кошки очень чувствительны к изменениям. На их поведение могут повлиять:

  • Переезд или перестановка мебели.
  • Появление нового питомца или ребёнка.
  • Громкие звуки, страх или неприятные ассоциации с лотком.

Иногда кошка начинает избегать туалета после неприятного опыта — например, если во время дефекации её что-то напугало.

Как исправить ситуацию

  • Исключите медицинские проблемы: сначала посетите ветеринара.
  • Обеспечьте чистоту: мойте лоток и меняйте наполнитель чаще.
  • Выберите правильное место: тихое, уединённое, вдали от еды.
  • Добавьте второй лоток: особенно если кошек в доме несколько.
  • Обратите внимание на стресс: кошке может помочь феромонный диффузор или больше внимания со стороны хозяина.

Как убрать запах и предотвратить повторение

Если кошка уже сходила мимо лотка, важно не просто убрать последствия, но и нейтрализовать запах, иначе она вернётся к этому месту. Лучше использовать ферментные очистители, а не обычные бытовые средства, которые могут оставить незаметные для человека, но ощутимые для кошки следы.

Если кошка отказывается возвращаться в лоток — попробуйте временно поставить туда ещё один, а затем постепенно передвигать его ближе к основному туалету.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова
Еда и рецепты
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова Аудио 
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Еда и рецепты
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Как добраться в Израиль после отмены рейсов El Al: раскрываем подробности
Этот фрукт поможет избавиться от запоров и улучшить пищеварение
Чёрные точки, тусклый цвет лица, шелушения? Решение уже найдено
Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть
Мясо, которое раньше было популярным, теперь незаслуженно забыто — пересмотрите своё отношение
Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин
Жизнь после смерти возможна? Ответ дали наши клетки
Bluetooth-система для диагностики двигателя: будущее уже здесь
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Как китайцам удаётся оставаться стройными? Нутрициолог назвала способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.