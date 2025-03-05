Ежи в опасности: узнайте, как уберечь их во время весенних работ в саду

Венгерское общество орнитологии и охраны природы (MME) предупредило, что ежи нуждаются в особой защите во время уборки весенней листвы.
Ежи в качестве укрытия для зимовки нередко выбирают скопившуюся листву на дачных участках, парках. Поэтому очень легко по неосторожности нанести вред целой ежовой семье.
Лучше воздержаться от сжигания старых куч хвороста и листьев, поскольку в них могут обитать ежи. Прежде чем сжигать такую кучу, стоит аккуратно её переложить, чтобы убедиться, что там никто не живет. Это поможет избежать гибели животных.
Кроме того, важно не оставлять открытые мешки с мусором на улице ночью — ежи могут заинтересоваться содержимым и залезть внутрь пакетов, что также опасно для их жизни.
Ещё одна рекомендация касается сеток для защиты от птиц: не оставляйте их свисающими до земли, иначе ежи могут запутаться в них своими колючками и погибнуть.
И наконец, желательно избегать контакта с дикими животными руками, ведь они могут быть переносчиками различных болезней.
Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).
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