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Собака управляет вами: узнайте, как питомцы заставляют нас подчиняться

2:31
Зоосфера » Собаки

Вы думаете, что ваша собака просто виляет хвостом от радости? А что, если она давно научилась управлять вашими эмоциями?

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Ловкие психологи в мире животных

Собаки — прирожденные манипуляторы, способные подстраиваться под поведение человека. Их уловки начинаются с мелочей, которые легко принять за искренние эмоции.

"Виноватый взгляд" — не раскаяние

Когда пёс опускает голову, прижимает уши и смотрит на вас грустными глазами, кажется, что он осознал свою вину. На самом деле это не так. Собаки не связывают подобный жест с проступком — они просто знают, что таким образом могут смягчить хозяина и избежать наказания.

Вздохи и сопение: способ привлечь внимание

Вы когда-нибудь замечали, что ваш питомец громко вздыхает, когда вы заняты? Это не просто проявление усталости. Собаки понимают, что звуки, похожие на человеческие, вызывают у нас беспокойство, и используют это, чтобы переключить ваше внимание на себя.

"Голодная" уловка

Миска полна, но собака всё равно смотрит на вас с умоляющим взглядом? Она подходит к еде, делает паузу и словно намекает: "А вдруг ты дашь мне что-то повкуснее?" Это не просто каприз, а тонкий расчёт — вдруг хозяин не выдержит и поделится лакомством?

Навязчивые жесты

Пёс кладёт лапу на ваше колено, когда вы разговариваете по телефону? Это не столько проявление любви, сколько попытка прервать диалог с "конкурентом" и переключить внимание на себя.

Проверка границ

Если питомец приносит вам игрушку в неподходящий момент, не спешите думать, что это случайность. Скорее всего, он проверяет, насколько легко вас отвлечь, и когда вы наиболее уязвимы для его просьб.

Самая хитрая уловка — симуляция боли

Некоторые собаки могут хромать или скулят без видимой причины, чтобы вызвать сочувствие и получить больше заботы. Но стоит хозяину проявить тревогу — и чудесное "выздоровление" наступает само собой. Это не обман, а своеобразный тест на вашу привязанность.

Кто в доме главный

Собаки не просто верные друзья, но и тонкие психологи. Они запоминают, какие уловки работают, и с их помощью учат вас подчиняться. Так что в следующий раз, когда питомец посмотрит на вас с "невинным" выражением, задумайтесь: а не попались ли вы на его хитрый приём?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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