Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают, что кошки воспринимают человека либо как вожака, либо как слугу. Но реальность куда сложнее и интереснее. Эти животные не мыслят в категориях "главный" и "подчинённый", а выстраивают отношения на основе взаимной выгоды.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и ребёнок

Люди в кошачьем мире

Кошки не просто признают людей важной частью своей жизни — они включают нас в свою социальную систему. Их доверие нельзя купить силой или авторитетом. Они оценивают окружающих по конкретным поступкам: кто кормит, кто создаёт уют и кто даёт чувство безопасности.

Человек, регулярно наполняющий миску и ласково чешущий за ухом, становится для кошки не хозяином, а скорее заботливым родителем. Да, другого вида, но всё же частью семьи.

Кошачья привязанность: знаки доверия

Кошки прекрасно понимают, что люди — не сородичи, но это не мешает им устанавливать правила совместного существования. Их любовь проявляется не так очевидно, как у собак, но она есть, и учёные давно это доказали.

Как кошки показывают свою привязанность

Медленное моргание — это аналог нежного взгляда.

— это аналог нежного взгляда. Массаж лапками — воспоминание о детстве, когда они стимулировали у матери выработку молока.

— воспоминание о детстве, когда они стимулировали у матери выработку молока. Вылизывание волос или рук — знак абсолютного доверия, который они дарят только самым близким.

Все эти жесты идентичны тому, как кошки ведут себя с теми, кого считают своей семьёй.

Эмоциональная связь с человеком

Разлука с любимым человеком вызывает у кошек настоящий стресс. Они не просто скучают — они могут потерять аппетит, стать апатичными, начать искать пропавшего. Это поведение сравнимо с реакцией на потерю члена семьи.

Кошки не служат людям, как собаки, но они осознанно выбирают, кому доверять. И если выбор сделан, их привязанность становится глубокой и неподдельной.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

