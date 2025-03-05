Монстр Гила: как ядовитая ящерица изменила медицину

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда самые революционные медицинские открытия происходят там, где их меньше всего ждут. Так случилось и с препаратом Ozempic, который стал прорывом в лечении диабета и неожиданно — популярным средством для похудения.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория фармакологии

Его история началась в пустынях Северной Америки, где обитает необычная ящерица — монстр Гила (Heloderma suspectum).

Чудовище, которое ест несколько раз в год

Монстр Гила — ядовитая рептилия, обитающая на юге США и севере Мексики. Это медлительное существо ведёт скрытный образ жизни, проводя под землёй до 98% времени.

Его рацион скромен: он питается всего 5-10 раз в год, поглощая мелких млекопитающих, яйца, змей и других ящериц.

Всё это возможно благодаря особенностям его организма: толстый хвост служит резервуаром жира, а низкий уровень метаболизма позволяет экономить энергию. Именно эти адаптации привели учёных к открытию, которое изменило жизнь миллионов людей.

От яда к лекарству

В слюне монстра Гила содержится вещество эксендин-4 — аналог гормона GLP-1, регулирующего уровень сахара в крови.

Исследования показали, что оно может использоваться для лечения диабета 2 типа. На основе этого открытия был создан препарат Ozempic, который помогает контролировать уровень глюкозы и, как побочный эффект, снижает аппетит и вес.

Ozempic: лекарство или опасная мода?

С 2017 года Ozempic официально применяется для лечения диабета. В 2022 году была одобрена его более высокая дозировка (Wegovy) для борьбы с тяжёлым ожирением.

Однако препарат быстро завоевал популярность среди знаменитостей и блогеров, желающих быстро похудеть. Среди публичных персон, признавшихся в его использовании, — Илон Маск.

Спекуляции на тему чудодейственного похудения привели к дефициту лекарства. В результате те, кто действительно нуждается в лечении диабета и ожирения, сталкиваются с трудностями в его получении.

Цена красоты: какие опасности скрывает Ozempic?

Медики предупреждают: бездумное использование препарата может вызвать серьёзные побочные эффекты — от тошноты и диареи до панкреатита и проблем с жёлчным пузырём.

Ozempic не является универсальным средством для снижения веса, и его использование должно происходить только под контролем врача.

Уточнения

Семаглутид - лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения. Семаглутид разработан в 2012 году в компании Novo Nordisk (торговая марка Ozempic).

