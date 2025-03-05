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Ужас насекомого мира: её укус сравнивают с электрическим шоком

2:49
Зоосфера

Её укус — один из самых болезненных на Земле. Её жертвы остаются живыми, пока личинки медленно пожирают их изнутри. Знакомьтесь — оса-ястреб, кошмар тарантулов.

Гроза
Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Гроза

Кто такая оса-ястреб?

Тарантуловый ястреб — это одна из самых крупных и опасных ос, принадлежащих к семейству Pompilidae.

Эти хищники охотятся на тарантулов, парализуя их ядом и превращая в живой инкубатор для своего потомства. Взрослые особи питаются исключительно нектаром, но их личинки — настоящие мясоеды.

Как выглядит этот грозный хищник?

Осы-ястребы могут достигать 5 см в длину, а их жало — до 7 мм. Они обладают переливающимся сине-чёрным телом и яркими рыжими крыльями, которые служат предупреждением для хищников: "Не трогай — пожалеешь!".

На их лапках есть мощные крючковатые когти, с помощью которых они хватают жертву.

Где обитают осы-ястребы?

Эти насекомые встречаются по всему миру, за исключением Европы и Антарктиды. Они особенно распространены в Центральной Америке и юго-западных штатах США.

Как охотится оса?

Оса-ястреб выслеживает свою жертву у норы. Заманив паука наружу, она вступает в смертельную схватку, используя жало, чтобы парализовать его.

Затем оса тащит беспомощного тарантула в укромное место, откладывает в него яйцо и замуровывает.

Через несколько дней личинка вылупляется и начинает поедать паука изнутри, оставляя жизненно важные органы напоследок. Когда процесс завершён, личинка окукливается и спустя пару недель превращается во взрослую осу.

Насколько опасен её укус?

Американский энтомолог Джастин Шмидт включил укус осы-ястреба в число самых болезненных в мире.

Он описал его как "мгновенный, электризующий и полностью изнуряющий". К счастью, для человека эффект проходит через несколько минут, и укус не требует медицинской помощи.

Как они размножаются?

Для спаривания самки ос-ястребов поднимаются на вершины гор, где выбирают партнёра среди самцов, ведущих ожесточённые бои за право оставить потомство.

Самые сильные и крупные получают наилучшие территории и, соответственно, больше шансов на размножение.

Стоит ли бояться этой осы?

Несмотря на устрашающий вид и невероятно болезненный укус, осы-ястребы не агрессивны и не нападают без причины.

Они ведут одиночный образ жизни и взаимодействуют с другими особями только во время спаривания.

Уточнения

Джастин О Шмидт (англ. Justin Orvel Schmidt, 23 марта 1947, Rhinelander, Висконсин — 18 февраля 2023, Тусон, Аризона) — американский биолог и энтомолог, признанный в мире специалист по их укусам и ужалениям, испытатель их на себе. Создатель Schmidt Sting Pain Index (Шкала силы ужалений Шмидта). 

Тара́нтулы (лат. Lycosa) — род из семейства пауков-волков. Это крупные (от 2 до 10 см) ядовитые аранеоморфные пауки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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