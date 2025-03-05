Ужас насекомого мира: её укус сравнивают с электрическим шоком

Её укус — один из самых болезненных на Земле. Её жертвы остаются живыми, пока личинки медленно пожирают их изнутри. Знакомьтесь — оса-ястреб, кошмар тарантулов.
Тарантуловый ястреб — это одна из самых крупных и опасных ос, принадлежащих к семейству Pompilidae.
Эти хищники охотятся на тарантулов, парализуя их ядом и превращая в живой инкубатор для своего потомства. Взрослые особи питаются исключительно нектаром, но их личинки — настоящие мясоеды.
Осы-ястребы могут достигать 5 см в длину, а их жало — до 7 мм. Они обладают переливающимся сине-чёрным телом и яркими рыжими крыльями, которые служат предупреждением для хищников: "Не трогай — пожалеешь!".
На их лапках есть мощные крючковатые когти, с помощью которых они хватают жертву.
Эти насекомые встречаются по всему миру, за исключением Европы и Антарктиды. Они особенно распространены в Центральной Америке и юго-западных штатах США.
Оса-ястреб выслеживает свою жертву у норы. Заманив паука наружу, она вступает в смертельную схватку, используя жало, чтобы парализовать его.
Затем оса тащит беспомощного тарантула в укромное место, откладывает в него яйцо и замуровывает.
Через несколько дней личинка вылупляется и начинает поедать паука изнутри, оставляя жизненно важные органы напоследок. Когда процесс завершён, личинка окукливается и спустя пару недель превращается во взрослую осу.
Американский энтомолог Джастин Шмидт включил укус осы-ястреба в число самых болезненных в мире.
Он описал его как "мгновенный, электризующий и полностью изнуряющий". К счастью, для человека эффект проходит через несколько минут, и укус не требует медицинской помощи.
Для спаривания самки ос-ястребов поднимаются на вершины гор, где выбирают партнёра среди самцов, ведущих ожесточённые бои за право оставить потомство.
Самые сильные и крупные получают наилучшие территории и, соответственно, больше шансов на размножение.
Несмотря на устрашающий вид и невероятно болезненный укус, осы-ястребы не агрессивны и не нападают без причины.
Они ведут одиночный образ жизни и взаимодействуют с другими особями только во время спаривания.
Джастин О Шмидт (англ. Justin Orvel Schmidt, 23 марта 1947, Rhinelander, Висконсин — 18 февраля 2023, Тусон, Аризона) — американский биолог и энтомолог, признанный в мире специалист по их укусам и ужалениям, испытатель их на себе. Создатель Schmidt Sting Pain Index (Шкала силы ужалений Шмидта).
Тара́нтулы (лат. Lycosa) — род из семейства пауков-волков. Это крупные (от 2 до 10 см) ядовитые аранеоморфные пауки.
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