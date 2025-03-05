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Клонирование домашних животных: дорогое чудо или опасный эксперимент

3:37
Зоосфера

Клонированные питомцы — звучит как фантастика, но для некоторых владельцев это уже реальность. Джем, энергичный кокер-спаниель с характерной белой полосой на шерсти, обожает гоняться за мячиком. Но есть одна особенность: она — клон. Джем является генетическим близнецом другой собаки, с которой её скопировали.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Как работает клонирование животных?

Сегодня технология клонирования домашних питомцев становится всё популярнее. Владельцы, не желая расставаться с любимцами, готовы заплатить за их генетическую копию.

"Результаты превзошли их ожидания. Они сразу почувствовали связь с оригинальным животным через клона. Важно понимать, что клон — это отдельная личность, но с теми же генетическими особенностями", — говорит менеджер компании Gemini Genetics Люси Морган.

Однако в Великобритании законодательство пока запрещает клонирование животных. Поэтому британская компания Gemini Genetics вынуждена сотрудничать с американскими лабораториями.

Образцы клеток берут в Британии, но эмбрионы создают в США. После рождения клонированного питомца его отправляют обратно владельцу.

Насколько это сложно и дорого?

С момента появления овечки Долли в 1996 году технология клонирования шагнула далеко вперёд. Теперь процесс стал проще, а шанс успешного клонирования вырос до 96%. Однако стоимость услуги остаётся высокой — около 50 000 долларов.

"Для клонирования питомца нам нужен образец кожи. В большинстве случаев его берут после смерти животного. Если образец соответствует нашим критериям, вероятность получения живых клеток очень высока", — объясняет Морган.

Процесс происходит в несколько этапов:

  • В образец кожи добавляют фермент для высвобождения клеток.
  • Клетки выращивают в лабораторных условиях.
  • Их замораживают при -196°C до момента внедрения в яйцеклетку.

Клонирование используется не только для домашних питомцев. Генетические копии получают даже призовые лошади.

Например, жеребец Гем Мурки — клон легендарного конкурсного чемпиона Гем Твиста. Поскольку оригинальный жеребец был мерином и не мог передавать гены, его клонировали для разведения.

Этика и споры вокруг клонирования

Несмотря на успехи технологии, организации по защите животных выступают против клонирования.

"Коммерческое клонирование незаконно в Великобритании, и с точки зрения этики и благополучия животных мы не поддерживаем его", — заявляет британская ветеринарная ассоциация.

Благотворительная организация RSPCA также предостерегает от клонирования и советует владельцам спасать бездомных животных, а не создавать новых.

Тем не менее, интерес к этой технологии только растёт. Gemini Genetics надеется, что Великобритания пересмотрит законы, особенно после выхода из ЕС.

"По сути, это просто ещё одна форма репродукции. Мы не изменяем ДНК, а лишь даём возможность владельцам снова встретиться с копией их любимца", — говорит Морган.

Пока эта технология доступна не всем из-за цены, но со временем она может стать привычной. Главное — найти баланс между желаниями владельцев и этическими аспектами.

Уточнения

Клони́рование (от др.-греч. κλών «ветвь, побег, отпрыск») — называют биотехнологические методы, используемые для искусственного получения клонов организмов, клеток или молекул.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Клонирование домашних животных: дорогое чудо или опасный эксперимент
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