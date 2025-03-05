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Обработка от блох убивает не только блох: ученые бьют тревогу

1:05
Зоосфера

Исследования, проведённые в Университете Сассекса, продемонстрировали, что 98 % рек в Англии загрязнены пестицидами, содержащимися в средствах против блох, что оказывает существенное негативное воздействие на местную фауну. Эти химические вещества могут убивать птенцов певчих птиц, поскольку они проникают в их гнёзда через шерсть домашних животных.

врач
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врач

Ветеринары советуют обрабатывать животных от блох ежемесячно, однако учёные настоятельно рекомендуют пересмотреть экологические риски и сократить применение таких ядовитых препаратов. Профессор Дэйв Гоулсон сообщил, что загрязнение может происходить как из-за купания собак, так и в процессе стирки постельного белья.

Пока альтернативные методы, такие как использование лавандового масла и уксуса, требуют дополнительных исследований, поскольку некоторые эфирные масла могут быть опасны для здоровья животных. На данный момент специалисты рекомендуют использовать инъекционные препараты как более безопасную альтернативу наружным средствам. 

Уточнения

Блохи — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных. Блохи вторично бескрылы. Они полностью утратили крылья в процессе приспособления к эктопаразитизму в имагинальной фазе.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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